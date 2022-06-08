7-11咖啡「隱藏優惠」！免費送馬來貘環保杯：沒拿虧大了
每天喝一杯超商咖啡的民眾，沒集點就可惜了！7-ELEVEN在去年7月和插畫IP「馬來貘」合作，首度推出兩款馬來貘環保永續杯，每杯50元，不過一直只有「買環保杯送咖啡」的促銷活動，這次低調推出「買咖啡送環保杯」，只要在活動期間內喝滿4杯咖啡就能免費領，讓領到的民眾直呼：「佛心」、「領4杯就換到」。
7-ELEVEN日前針對小7集點卡推出加碼活動，即日起至6月28日止，買CITY系列指定飲品，包括CITY PEARL黑糖珍珠、現萃茶等，消費1杯就送1點咖啡電子點數，活動期間內集滿4點可免費換馬來貘環保永續杯（50元），或是憑1點用19元加購。
若是購買APP行動隨時取的預售商品，在兌換商品時也會獲得1點，網友大推：「領個四杯就送一個杯子，我是覺得可以加減用啦」、「累積4杯就換到，很讚」。但也有民眾抱怨，活動開跑後，部份門市已經缺貨，建議兌換點數前先確認門市有無現貨。
因應環保署先前公告的限塑新政，今年7月1日起，連鎖超商、超市、飲料店及速食店，必須給予自備飲料杯至少5元的價差優惠。7-ELEVEN自7月1日起也將配合政府政策，民眾自備杯子買咖啡現折5元。這次集點活動贈送的馬來貘環保永續杯，容量是660ml，恰好是特大杯咖啡的容量，屆時新規上路後，可當自備杯用再省一筆。
響應今（8）日是「國際麻吉日」，7-ELEVEN也應景推出CITY系列買5送2優惠，共有7種組合，其中最吸睛當屬買5杯大杯冰燕麥拿鐵，加送2杯冰燕麥奶茶，相當於7.3折，滿足喜愛燕麥奶的族群，商品可兌換至今年9月底。
全家超商至6月28日前則推出小小兵飲料冰品抽抽樂活動，買20元以上指定飲料、冰品，任選2件可享抽抽樂一次，有機會抽中第二件0元，也可用39元加購小小兵飲料提袋。