台積電求長期獲利與競爭力　談股價：只是一時的

台積電股東會今（8）日登場，會上股東向董事長劉德音提到，台積電股價從上一波高點688元跌到近期500多元，會不會有點委屈？為此，劉德音說股價只是短暫的，希望股東以長期來看。至於配息部分是否有機會增加，劉則回應，現在公司正進入高結構性的成長，資本支出以確保技術領先是必要的，但也強調，未來公司成長穩定後，配息就有機會往上加。
針對股價，台積電董事長劉德音表示，希望股東擁有台積電是看長期，並說這波大家都跌，高科技都是，台積電跌得還算少，至於為什麼跌？那是因為疫情受到控制，消費者原本消費在家用數位產品，轉而變成外出消費用餐、看電影，終端需求下降、股價也跟著跌，但實際看台積電的營運績效還是很好，產能滿載，認為股價只是一時的。
至於配息有沒有機會增加？劉德音表示公司正進入高結構性成長，若以美金計價，前年成長30%、去年25%，今年預估成長30%以上，高成長都是因為技術領先，因此資本支出是必須的，今年也預期將支出400至440億美元用於相關先進技術的投資，但對股東的承諾不變，也就是每季配息不低於前一季，每年配息不低於前一年。未來若成長相對穩定了，配息就有機會可以往上加，希望讓股東長期報酬極大化。
另外，股東也關心晶圓代工漲價部分，為此，台積電總裁魏哲家表示，定價都有跟客戶溝通，強調是策略性的，不是隨著競爭者的變動來定策略，也不是看市場的反應，公司與客戶攜手、相互信任，而策略性漲價可以反映台積創造的價值，當然也獲得客戶很好的回報。