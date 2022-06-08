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momo購物祭「小米開館慶」　掃拖機比官網便宜：現省2千

▲「小米掃拖機器人 2 Pro」在momo購物網的618獨家活動價是7295元，而小米官網目前還要9495元，價差超過2000元。(圖／翻攝官網)
▲「小米掃拖機器人 2 Pro」在momo購物網的618獨家活動價是7295元，而小米官網目前還要9495元，價差超過2000元。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-08 12:48:40

網購平台momo購物網今(8)宣布開設「小米官方旗艦館」，為了迎接新館加入，將於6/9-6/21祭出小米開館慶活動，提供網路獨家優惠，包含小米掃拖機器人 2 Pro、Xiaomi空氣淨化器 4和年度最夯的智慧環境管家Xiaomi 空氣循環淨化器，同時加碼momo小米官方旗艦館全館再加碼推5折爆品、下單即抽小米掃拖機器人 2、消費滿額送小米行動電源3快充版與Redmi Buds 3登記送momo幣」等。

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根據momo內部調查， 站上3C家電銷售表現亮眼，今年第一季年增率約20%，再迎來小米進駐開設官方旗艦館，預估將帶動銷售較去年同期成長6成。

為歡慶momo購物網「小米官方旗鑑館」開幕，自6/9起至6/21推出小米開館慶，指定商品祭出限時優惠5折價，像是Redmi 10搶購價2999元、小米手環 6也只要599元，價格相當優惠，但有限量，售完為止。且下單即抽小米掃拖機器人 2（價值7,495元）；消費滿10,000元送小米行動電源 3 快充版、滿15,000元再贈耳機 Redmi Buds 3；更有加碼回饋滿3,000元登記送 300 momo幣、滿8,888元送 618 momo幣。

▲性價比相當高的小米手環，每每有新款都能引發市場熱議。圖為小米手環6。（圖／資料照片）
▲momo於 6/9起至6/21推出小米開館慶，指定商品祭出限時優惠5折價，像是小米手環6特價599元。（圖／資料照片）
同時率先公布了優惠商品，像是「Xiaomi空氣淨化器 4」在momo購物網618獨家活動價4295元，比小米官網的4995元便宜了700元。「Xiaomi 無線吸塵器 G11」，活動價8495元，也比官網的8995元，便宜500元。而「小米掃拖機器人 2 Pro」，折扣更大，在momo的618獨家活動價7295元，小米官網目前還要9495元，價差有超過2000元，如果再搭配momo自家的鋪底回饋，算是省很大。

▲Xiaomi空氣淨化器 4在momo購物網618獨家活動價4295元，比小米官網的4995元便宜了700元。(圖／官方提供)
▲Xiaomi空氣淨化器 4在momo購物網618獨家活動價4295元，比小米官網的4995元便宜了700元。(圖／官方提供)

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