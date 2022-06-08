自然染疫像吃下「無敵星星」？ 重症醫駁：不打疫苗抗體恐變「流星」

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未接種第3劑自然染疫 長者住院、重症率增15倍
黃軒醫師列舉美國疾病管制與預防中心（CDC）數據解釋，在歷經一年的隨機調查中，未接種疫苗者與已接種第3劑者相比，其重症與住院風險平均為12倍之多；再以年齡細分來看，18-49歲民眾的風險為8倍、50-64歲為10倍，大於65歲以上長者更是高達15倍。可以看出，未施打疫苗的風險可能隨著年齡漸長而攀升。
另一則刊載於《Nature》的研究則表明，與接種疫苗者相比，未接種疫苗者體內產生的中和抗體，僅對於Omicron出現有效的抵抗能力，而面對其他變種病毒，中和抗體濃度則急遽降低。亦有研究宣稱，未接種疫苗者的抗體僅對Omicron原生株有效，對後續的變異株如BA.1、BA.2而言則難以發揮效果。
黃軒醫師說明，早在2020年、新冠疫苗尚未問世前，學界就已經表明，自然感染所產生的抗體並不足以抵禦病毒入侵。甚至在感染3個月後，特定確診者體內只剩不到18-20%的抗體，這時只要遇到新的變種病毒，很快就又將暴露於確診的風險中。
不只降低重症、死亡風險 施打3劑疫苗可獲「綜合免疫力」
至於接種疫苗後的實質效力為何？《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）刊載的報告指出，施打2劑疫苗後針對Omicron的保護力為65%、3劑疫苗則為86%。另外，接種第3劑疫苗後，體內的中和抗體面對其他變種株感染時，仍能達到一定的抗病毒效果、產生免疫力。
黃軒醫師進一步表示，已有接種第3劑疫苗的民眾，確診後出現「突破性感染」，除了加強原本由疫苗接種產生的中和抗體、有效抵禦Omicron病毒，對於其他不同變種病毒也將有一定的效力，這種現象稱之為「綜合免疫力」（Hybrid Immunity）。
黃軒醫師表示，接種2劑疫苗仍然對omicron病毒有效，是因為疫苗刺激了免疫系統的「記憶細胞」，能識別大部分的新冠病毒而產生抗體。這就是為什麼2劑疫苗對Omicron仍保有65%保護力。另外，第3劑疫苗除了加強免疫記憶細胞，還大量生產抗體，有助於持續辨識大部分未突變的病毒棘突蛋白。
「盡快接種第3劑加強針，不僅是保護自己『免重症、免死亡』，也能讓身體保有『綜合免疫力』，比自然染疫更像吃下無敵星星！」黃軒醫師呼籲民眾，若家中有長者、慢性病患者、免疫缺陷患者等族群，應盡快接種第3劑疫苗的施打；而根據台灣衛福部指引，建議確診者自發病日起至少3個月後、符合終止隔離標準再接種疫苗。
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