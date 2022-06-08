手搖飲致癌？年輕愛喝含糖飲料，大腸長出「危險息肉」暴增30%

我是廣告 請繼續往下閱讀
現在人所攝取的食物中，包括人手一杯的手搖飲料，大多都含有的「高果糖玉米糖糖漿」，是甜度更高、成本更低的糖份型態。攝取過量高果糖糖漿已被認為是增加肥胖、糖尿病、代謝症候群的風險因子之一。然而，每天攝取較多的果糖，會不會也增加大腸癌（結直腸癌）的風險呢？
年輕時愛喝含糖飲料 高風險大腸腺瘤多30%
美國自1990年代以來，年輕人的大腸癌發生率增加近1倍，新確診大腸癌個案中約有1/10是50歲以下族群，科學家認為與「早發性」的大腸癌可能與青春期生活中的風險因素有關。
研究團隊在《護理人員健康研究計畫》中搜集了33,106人受試者的數據發現，青春期大量攝取「單糖」（果糖、添加糖）的人，更容易被檢查出有大腸腺瘤，而腺瘤是在大腸息肉中演變為大腸癌風險最高的類型之一。
隨機訪談期間（1995年至2015年），一共有2,909人被檢查出有大腸腺瘤，其中758個腺瘤屬於高風險。從腺瘤的部位以及受試者定期回報的飲食問卷發現，青少年時期如果每天多攝取5%的果糖熱量來源（一杯飲料），總腺瘤風險增加了17%，高風險腺瘤（體積大於1公分，絨毛狀腺瘤）的風險上升了30%。該研究刊登於期刊《Gastroenterology》之中。
青春期細胞高度增生 過量糖增未來致癌率？
研究作者之一首爾國際大學藥學教授Hee-Kyung Joh認為，成年期之後的果糖攝取量與之後的腺瘤風險較無關，顯示青少年在青春期似乎更容易因為攝取過量糖份而增加癌症風險。
由於青春期正是細胞高度增生、荷爾蒙與新陳代謝劇烈變化、胰島素敏感降低、IGF1濃度升高的時候，較可能因為攝取過量糖份而埋下致癌因子。該象研究也宣稱，每天攝取2份乳製品以替代2份含糖飲料者，與較少發生直腸腺瘤有關。
無獨有偶，在另一項由哈佛大學公衛學院團隊領導的研究也指出，在95,464受試者的調查顯示，青少年時期（13-18歲）每增加一份高果糖攝取，就會增加未來早發性大腸癌風險32%。攝取果糖含量最高的組別，風險最高增加達2.2倍。相反地，在成年後以咖啡、牛奶替代高果糖飲料，可降低早發性大腸癌17%-36%。
喝含糖飲料為何會促使大腸癌發生，科學家認為與幾種機制有關，包括糖份對腸道菌叢的影響，以及免疫系統，代謝症候群甚至影響基因表現都有可能。總的而言，攝取大量果糖（含糖飲料）與大腸癌之間，雖無法確認因果關係，但含糖飲料在過去20年間被大量消費，與年輕族群大腸癌風險比例之間的正相關現象仍不容忽視。
青少年時期如果每天多攝取果糖熱量來源（一杯飲料），總腺瘤風險增加了17，高風險腺瘤（體積大於1公分，絨毛狀腺瘤）的風險上升了30。該研究刊登於期刊《Gastroenterology》之中。
延伸閱讀
小兒濕疹、接觸性皮炎一次看 2招防治皮膚瘙癢
疫苗接種增心肌炎風險？專家：新冠病毒風險更大