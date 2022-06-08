飲食決定壽命？研究：多吃「3種食物」預期壽命增10年

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挪威卑爾根大學研究團隊，針對現有文獻進行統合分析，並根據《全球疾病負擔研究》開發統計模型，希望釐清飲食型態對預期壽命的影響估計。該模型現今作為公開可用的在線工具，名稱為「Food4HealthyLife」。
模型預估，從20歲開始，個人從典型的西化飲食，改為「最佳化飲食」（Optimal Diet）的過程中，無論男女都能幫助預期壽命增加至10年以上。至於60歲以上長者如果優化飲食習慣，女性可增加約8年壽命，男性則是8.8年；80歲以上長者則是增加約3年壽命。
研究宣稱，使預期壽命延長的重要關鍵為攝取更多的「豆類、全穀物、堅果類」，以及更少份量的紅肉、加工製品，這樣的飲食法趨近於「地中海飲食」與得舒飲食（DASH）。
研究作者Lars Fadnes表示，普遍認為食物種類或飲食模式對健康有益，但飲食習慣對健康狀態的量化影響，相關研究仍十分有限。該模型試圖做出彌補，也提出初步結論。
吃得健康還不夠！ 哈佛呼籲：做到「５種習慣」更長壽
除了飲食習慣對壽命影響深遠，哈佛大學醫學院的研究亦指出，生活中做到5項健康生活習慣，同樣能有效延長預期壽命達10年左右。分別是戒菸或從不吸菸、正常的BMI指數、每天至少30分鐘的中重度運動、將酗酒習慣調整為適度飲酒，以及健康飲食。
這項研究長期追蹤78,865 名女性與44,354 名男性，觀察他們在30年內的生活習慣變化，並參考受試者的就醫紀錄。研究顯示，與未採用此5種生活習慣的受試者相比，遵循5種習慣的女性，平均壽命延長了14年左右，而男性則為12年。
另外，遵循5種習慣的受試者，死亡率相較未採用者降低74%。這標示著一個人遵循健康生活方式，與降低早死風險有關；且５種習慣加總效果，與最長的預期壽命有顯著關聯。
Frank Hu表示，美國雖然全球重要先進國家，但與其他國家的居民相比，預期壽命卻相對較短。「很多人都知道該如何促進身體健康。然而，堅持採取健康生活習慣的人依舊相當地少。」Frank Hu認為，此研究揭示了健康生活所產生的具體效益，或許有助喚醒更多人的健康意識。
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