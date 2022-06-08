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為奪財狠砍19刀！按摩女頭頸分離慘死　男上訴稱病求輕判

▲潘男為搶奪3500元財物，不惜狠砍黎女19刀，導致其頭頸幾乎分離。（示意圖／取自Pexels免費圖庫）
▲潘男為搶奪3500元財物，不惜狠砍黎女19刀，導致其頭頸幾乎分離。（示意圖／取自Pexels免費圖庫）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 13:52:43

台北市一名潘姓外送員（37歲），去年到林森北路找到一名越南籍黎姓女子色情按摩，盡管黎女當天表示自己身體不適，不願接客，但潘男仍願以2000元「抱抱吃麵聊天不做愛」堅持見面，豈料最後卻持刀殘忍殺害黎女，事後檢方調查發現，黎女身中19刀，頸部與頭顱幾乎一分為二，一審台北地院依強盜殺人判處潘男無期徒刑，上訴到二審，潘男律師則改口稱他罹患暴怒症，試圖為其減免刑責。

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據了解，潘男過去曾有詐欺前科，因收入不穩定，離異後還需扶養2名女兒，所以常向朋友們借錢，去年5月11日晚間，潘男獨自前往死者工作室，為搶奪3500元現金、手機，不惜持預藏的水果刀狠砍黎女19刀，其中17刀集中在頸部、2刀在軀幹處，導致死者頭顱與脖子幾乎分離，潘男犯案後隨即拿著財物逃離現場，直到隔天早上9時許，死者男友到工作室才發現女友倒臥血泊，已氣絕多時。

一審審理時，潘男否認犯案，辯稱是因為刀子精緻好看才會購買，絕非預謀殺人，更向法官表示，當天2人性交易結束後，突然被死者打了2巴掌，一時情緒激動才會「失手」殺人，希望能給他一次機會，後續也會積極賠償死者家屬，但法官對此說詞仍不採信，將潘男重判無期徒刑。

案經上訴，昨天（7日）高等法院首度開庭，潘男仍然否認犯罪，律師也以潘男離婚後性情大變，可能患有躁鬱症、間歇性暴怒整等疾病，要求將其送醫療鑑定。（編輯：陳苾暐）

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