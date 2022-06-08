《原子》高胥崴玩台語饒舌帥到Ella　上萬粉絲求買保險

台灣最強男團選秀節目《原子少年》，將選手們分為8大星球同台競技，以嘻哈饒舌實力為特色的天王星，前一周播出的節目中以一首〈懶得跟你講〉再度衝擊觀眾的耳朵，朗朗上口的音樂旋律及舞蹈，成為觀眾爭相模仿的熱門歌曲，尤其是隊長高胥崴罕見撂台語饒舌，超海派的氣口迷倒星際導師Ella，要求他清唱再罵一次，被笑說「受虐體質」，節目播出後，從事保險業務的高胥崴人氣飆漲，IG人數突破上萬人。





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▲高胥崴（中）饒舌、跳舞實力兼具，（圖／翻攝高胥崴IG）

▲高胥崴街舞實力驚人。（圖／高胥崴IG）

▲高胥崴（右三）在〈懶得跟你講〉這首歌大秀台語饒舌。（圖／高胥崴IG）

▲高胥崴（前）玩台語饒舌圈粉。（圖／高胥崴IG）

為了慶祝粉絲破萬，高胥崴近日開直播和粉絲互動，應要求獻唱台語饒舌歌〈Gang電仔〉展現實力，這次參加原子少年表現吸睛，有許多粉絲踴躍留言想跟他買保險，不過高胥崴嚴守分際，表示投入選秀比賽後，只向親友推薦保險，委婉拒絕粉絲求買保險的需求。





高胥崴因為從事保險業務，自封為「最會跳舞的保險員」，自信沒有拉不到的業務，另有一個被叫「蛋崴」的綽號，他藉直播時揭露真相，原來是某次去超商取貨時，因為寄貨人筆跡潦草，結果店員確認時竟以為他叫「蛋崴」，結果就成了有趣的綽號，粉絲則笑說因為他是保險員，自己取名為「保單」。





▲高胥崴是天王星隊長，擔任領導的角色。（圖／高胥崴IG）

▲高胥崴參加《原子少年》前是個超級保險業務員。（圖／翻攝高胥崴IG）

高胥崴非常具有領導力，在學校讀書時擔任過社團社長，在社團評鑑時獲得第一名，這次擔任天王星隊長，由於年齡較長，宛如爸爸的角色，會提醒團員練團時間及注意事項，是團員信賴的角色，播出前就發下豪語「比賽是一時的，保單是一輩子」，要帶領團員贏得每次比賽，人氣雖然不如同團的蔡承祐、小孩火熱，靠著誠懇拉票，爭取粉絲青睞，如今也實現承諾，發揮口若懸河的口才和協調能力，帶領天王星名次逐步攀升。



