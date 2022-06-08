印尼看準遠距工作潮流！擬推5年特殊簽證、吸引海外專才

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外界分析印尼政府此舉是在和泰國的觀光政策相抗衡，泰國雖然也有不同的簽證，但仍然非常有針對性，獲得它們的條件相當繁瑣。普通的商務人員很難中長期來泰國，享受另類的遠距工作和度假生活。
據悉，印尼針對完全接種疫苗的旅客，實施無需任何測試或檢疫要求即可進入的政策。目前Covid-19 的確診數目處於穩定的情況，並且印尼將繼續加強疫苗的普及率。今年4月，印尼的遊客人數增加了500%，達到111,000人，是疫情開始以來印尼遊客最多的月份。
由於不少國際公司如Twitter 和 Airbnb允許旗下員工前往世界各地遠距工作，印尼政府看準商機，推出為期 5 年的「遊牧簽證」，盼能將高級商務人才招攬到印尼境內。根據彭博社報導，桑迪亞加·烏諾指出早在2021年初便打算推行此旅遊政策，但由於防疫限制和航班緊縮，計畫胎死腹中。如今各國疫情逐漸穩定，且國境紛紛開放，桑迪亞加·烏諾認為實施的時機已然成熟，將加速政策通過。
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