觀光入境限制重重？王國材：有要求才是正向循環

各國旅遊鬆綁措施持續上線，反觀我國仍狀況未明，究竟台灣何時能準備好？何時能鬆綁旅遊業進團令？交通部長王國材今（8）日中午接受YahooTV 《齊有此理》專訪時表示，中央已經準備好入境旅客指引，未來須持有兩日內PCR採檢證明、接種三劑疫苗、團進團出等限制，但開放時間還要視疫情狀況觀察。
韓國從今日開始全面戒除邊境限制，何時輪到台灣開放？王國材表示，自己和業者聊了很多，在擴大防疫會上也有提出討論，不過現在每日確診7、8萬，正式疫情高原期，再加上國外其實又有其他的Omicron變種病毒，是不是要這個時間點開放是指揮中心顧慮的。
王國材日前透露，觀光局已經完成「出入境旅客指引」包含入境時須持有兩天內PCR採檢證明、打滿三劑疫苗、團進團出，但實施日期仍要看疫情狀況而定。不過不少業者認為限制重重，恐難吸引外國觀光客來台。
王國材則回應，有要求是好的，一個旅行團如果有20個人，如果每個人都打滿三劑，其實會有更多人願意參加，是正向循環，有一些業者會覺得這樣的限制會阻礙業者攬客，但自己都已經和業者溝通好了，未來振興措施在7月15日就會上線，例如最高每房每晚折抵1300元的措施，對客人和業者都有幫助，也是希望業者願意降價，讓旅客更願意消費也就更能促進其他食、行的觀光消費。
因此，國內的觀光振興在7月15日先練兵，讓觀光產業業者都準備好，而且雖然許多民眾很期待出國，但國內其實很多景點沒有比國外差，建議國人趁這個時候多在國內走走看看，透過60億的振興，讓大家認識台灣的好山好水。