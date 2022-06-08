網購618起跑先做兩件事　「先領券、設鬧鐘」爽搶1折價

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優惠券
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- 6/18 凌晨0–2點，前10分鐘限量四大超商+蝦皮店到店0元免運券1張
- 6/18當日00、12、18、20點再加碼發送指定店家商城85折券，消費滿2,000元即可使用，最高現折2,000元，一樣可與店家8折券疊加用，最高68折
- 6/1–6/18簽到，且於6/18當日下單消費滿618元，就有機會將一百萬現金帶回家
- 6/1–6/18領免運玩遊戲，天天抽出1名一萬元現金得獎者；天天有三次免費抽獎機會，每完成付款一筆訂單就多一次遊戲機會
- 6/1–6/18每天領2張18元購物金，一張限領券當日使用、一張限6/18當天使用
- 麥當勞冰淇淋蛋捲1元
- 麥當勞四塊麥克雞塊18元
- 星巴克大杯雙果果汁星冰樂99元
- 不要對我尖叫 桂花烏龍大杯16元
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