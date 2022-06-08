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網購618起跑先做兩件事　「先領券、設鬧鐘」爽搶1折價

▲蝦皮購物「618全民年中慶」起跑，即日起到6/18每天都可以領購物金，同時6/18當天發送6張免運券，指定時段還有1元麥當勞冰淇淋可以搶。(圖／廠商提供)
▲蝦皮購物「618全民年中慶」起跑，即日起到6/18每天都可以領購物金，同時6/18當天發送6張免運券，指定時段還有1元麥當勞冰淇淋可以搶。(圖／廠商提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-08 14:38:44

年中網購優惠大檔期618各家陸續起跑，蝦皮購物祭出暖身活動，即日起到6/18每天都可以領購物金，同時6/18當天發送6張免運券，還有1元麥當勞冰淇淋可以搶，且於6/11還找來「姊姊」活動大使謝金燕快閃現身蝦皮店到店松菸旗艦店。博客來618檔期也正式起跑，線上書展最低69元起，精選套書下殺7折，同時6/7-6/8全館結帳滿千再九折，選擇LINE PAY結帳付款，最高享7%，想搶便宜現在就可以開始放進購物車了。

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蝦皮購物「618全民年中慶」

優惠券

  • 6/18全日，四大超商+蝦皮店到店99元免運券5張
  • 6/18 凌晨0–2點，前10分鐘限量四大超商+蝦皮店到店0元免運券1張
  • 6/18當日00、12、18、20點再加碼發送指定店家商城85折券，消費滿2,000元即可使用，最高現折2,000元，一樣可與店家8折券疊加用，最高68折
  • 6/1–6/18簽到，且於6/18當日下單消費滿618元，就有機會將一百萬現金帶回家
  • 6/1–6/18領免運玩遊戲，天天抽出1名一萬元現金得獎者；天天有三次免費抽獎機會，每完成付款一筆訂單就多一次遊戲機會
  • 6/1–6/18每天領2張18元購物金，一張限領券當日使用、一張限6/18當天使用
飲品優惠：6/18指定18大時段優惠

  • 麥當勞冰淇淋蛋捲1元
  • 麥當勞四塊麥克雞塊18元
  • 星巴克大杯雙果果汁星冰樂99元
  • 不要對我尖叫 桂花烏龍大杯16元
▲4/18當天共14個時段，麥當勞蛋捲冰淇淋瘋搶價只要1元。(圖／翻攝麥當勞官網)
▲6/18當天共18個時段，麥當勞蛋捲冰淇淋瘋搶價只要1元。(圖／翻攝麥當勞官網)
6/18當日指定時段下殺1折起

  • 00:00【滿意寶寶】極上の呵護輕巧褲(M)箱購，原價1467元，特價733元
  • 10:00【Nintendo】Switch電力加強版主機，原價9,780元，特價978元
  • 12:00【New Balance】蝦皮獨家復古運動女鞋煙燻粉，原價2,380元，特價1,599元
  • 18:00【Apple】Apple Watch S7，原價12,900元，特價1,290元
  • 22:00【雅詩蘭黛】微分子肌底原生露200ml，原價3,850元元，特價618元
▲蝦皮購物在6/18 10:00推出Nintendo Switch電力加強版主機，原價9,780元，特價978元，1折優惠。(圖／官方提供)
▲蝦皮購物在6/18 10:00推出Nintendo Switch電力加強版主機，原價9,780元，特價978元，1折優惠。(圖／官方提供)
博客來「618年中歡慶」即日起～6/18

  • 「線上國際書展」曬書市集最低69元起，精選套書下殺7折
  • 6/7-6/8全館結帳滿千再九折，選擇LINE PAY結帳付款，最高享7%，滿額最高享21.5%OPEN POINT回饋
  • 6/9-6/16首次祭出「宅家購物金」買書就送168元E-Coupon
  • 6/17-6/18全館加碼結帳滿千88折，滿3000元回饋5% OPEN POINT，滿額最高享21.5%OPEN POINT回饋，消費滿618元，再送星巴克好友分享券，活動期間累積消費滿5,000元，再抽萬元承億文旅住宿
▲博客來「618年中歡慶」 ，6/9~6/16人人有獎，買書就送168元E-Coupon，累消滿五千再抽承億文旅住宿。(圖／官方提供)
▲博客來「618年中歡慶」 ，6/9~6/16人人有獎，買書就送168元E-Coupon，累消滿五千再抽承億文旅住宿。(圖／官方提供)
商品優惠

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