權值股拉抬反攻 激勵台股開高走高、終場上漲157點
蘋果公司等科技股帶動美股7日收高，激勵台股今（8）開高走高，終場上漲157.63點，收在16,670.51點，漲幅0.95%，成交金額新台幣2,089.93億元；八大類股齊漲，電子權值股扮演領頭羊，台積電上漲9元，收在544元；盤面焦點電動車電池族群上半場看俏，美琪瑪、康普帶量漲；解封概念股中午過後急拉，尾盤一片喜慶。
美股4大指數7日全面上漲，道瓊指數終盤上漲264.36點，漲幅0.80%，收在33,180.14點；那斯達克綜合指數終盤上漲113.86點，漲幅0.94%，收在12,175.23點；標普500指數終盤上漲39.25點，漲幅0.95%，收在4,160.68點；費城半導體指數上漲30.2點，漲幅0.99%，收在3,093.0點。
蘋果公司等科技股帶動美股收高，台股今日早盤大漲160點以上，終場上漲157.63點，收在16,670.51點，漲幅0.95%，成交金額新台幣2,089.93億元。
權值電子股帶頭衝，今天開股東會的台積電，終場漲9元，收在544元；聯發科接近半根漲停板，終場上漲4.49％；大立光、鴻海終場漲約1％內。
今天八大類股齊漲，泥窯股漲0.83%、食品股漲0.75%、塑化股漲0.40%、紡織股漲0.82%、機電股漲1.22%、造紙股漲0.49%、營建股漲0.12%、金融股漲0.36%。
個股表現上，電動車電池族群早盤氣勢如虹，美琪瑪、康普帶量大漲，無奈只打了上半場的好球，美琪瑪終場漲幅6.14%，康普則漲逾2％。
解封概念股的部分，富野早盤多空交戰，股價開高後震盪，中午過後急拉奔漲停，收在今日最高23.85元，上漲9.91%；其餘類股，尾盤也是一片喜慶，山富漲逾3%、六福漲逾1%、第一店漲逾2%。