蔡阿嘎老婆二伯產後1年仍孕吐？竟感染「這病」恐引發胃癌

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北投健康管理醫院梁程超副院長指出，1994年國際癌症研究機構（IARC）就把幽門螺旋桿菌列為第一類的致癌物，主要經糞、口傳染，民眾不小心吃下遭幽門螺旋桿菌污染的食物或飲水而感染。
因為幽門螺旋桿菌會分泌破壞胃黏膜保護功能的物質，使得胃容易發生各種病變。當感染時間一長將會引發胃部相關疾病，包括胃潰瘍、十二指腸潰瘍及胃炎等，而胃癌是感染幽門螺旋桿菌最嚴重的併發症，檢查方式有碳十三尿素呼氣試驗、糞便檢查或胃鏡檢查。
感染幽門螺旋桿菌不一定有症狀
梁程超提醒，感染幽門螺旋桿菌後會所造成的疾病不同，需特別注意並非所有的感染者都會產生明顯症狀，也有不少人在健檢時意外發現已感染幽門螺旋桿菌。長期感染幽門螺旋桿菌可能導致萎縮性胃炎，胃部黏膜發炎受損並且持續反覆進行，長久下來，胃腺體會逐漸消失或被小腸型的上皮細胞所取代，導致萎縮性胃炎及小腸化生發生，後續也有很大的可能發展成胃癌。
要特別注意的是胃癌在早期症狀不明顯，若發生症狀也很容易被認為是只需服用胃藥後就可解決的小問題，如食慾不振、貧血、上腹疼痛等。在臨床案例中，也有不少病患都是已進入到中晚期發生胃癌轉移才被發現已罹患胃癌，而錯過最佳治療時機。
胃癌為10大癌症第8位
梁程超進一步說明，胃癌在國人十大主要死亡癌症排行中排行第8名，由於現代醫學的進步，只要在早期發現，胃癌在治療上都有不錯的成效，整體五年存活率為50%左右、第一期胃癌術後5年的存活率還有90%以上。
梁程超建議，胃癌的高危險族群（抽菸、愛吃醃漬物、胃部曾切除、幽門螺旋染者、胃癌家族史）都應提早為自己安排胃部健檢，建議可安排無痛腸胃內視鏡檢查，一次檢查就可連同將國人好發率第一的「大腸癌」一併檢視，舒眠麻醉的舒適感更可免除受檢者害怕檢查過程可能發生的不適障礙。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54000
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