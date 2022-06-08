中重症+344！兒童重症42人　4歲童腦炎、首例10歲童MIS-C

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羅一鈞表示，一名10歲男童有MIS-C個案，在4/26日確診，發燒2天後解除隔離，5/28再次發燒，頸部淋巴結腫、皮膚紅疹，因持續發燒且有嘔吐腹瀉，回到醫院懷疑是MIS-C，有符合發燒持續3天，結膜發紅、紅疹、發炎指數增高等病徵，6/1收治到加護病房，使用升壓劑、免疫球蛋白、類固醇，6/5轉出加護病房，目前觀察中；特別提醒，若兒童染疫6週內出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等6大症狀，一定要盡快送醫。
另一名12歲男童，有先天性神經系統疾病，長期臥床，在5/24發燒到38.4度，5/27因痰阻塞缺氧發紫，送醫有低血壓及氧氣濃度降低，PCR陽性確診，插管使用呼吸器與升壓劑，診斷為吸入性肺炎病新冠感染，目前仍在加護病房。
16歲青少年，本身有血管炎與癲癇慢性病史，5/30發燒，呼吸急促、咳嗽流鼻水、快篩陽性，5/31到急診，出現血氧下降與呼吸窘迫，X光顯示雙側肺炎，診斷為肺炎併呼吸窘迫，收治加護病房，6/2轉出加護病房，目前病況穩定。
另外，還有一名20多歲男性，有慢性腎病等慢性病史，5/25採檢陽性，5/29外傷發生肺挫傷併氣胸血胸，入住加護病房，發現肺炎，，使用瑞德西韋，6/1出院回家。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。