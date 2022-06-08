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中重症+344！兒童重症42人　4歲童腦炎、首例10歲童MIS-C

▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前12歲以下兒童重症累計42人，今新增1例腦炎，1例肺炎，MIS-C個案1人。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前12歲以下兒童重症累計42人，今新增1例腦炎，1例肺炎，MIS-C個案1人。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 14:27:13

疫情指揮中心指出，今（8）日新增344例中重症個案，包含中症198、重146例；醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前12歲以下兒童重症累計42人，今新增1例腦炎，1例肺炎，首例MIS-C個案1人。

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針對今天新增的中重症個案，羅一鈞指出，一名4歲女童，有癲癇慢性病史，在6/3全身抽搐送醫，血壓與氧氣濃度偏低，高燒到40.7度，退燒後抽搐停止，因呼吸窘迫插管使用呼吸器，頭部電腦斷層顯示疑似腦膜顯影增強，診斷為疑似腦炎，隨後入住加護病房給予類固醇、瑞德西韋、免疫調節劑、降腦壓藥、免疫球蛋白治療，目前加護病房治療中。

羅一鈞表示，一名10歲男童有MIS-C個案，在4/26日確診，發燒2天後解除隔離，5/28再次發燒，頸部淋巴結腫、皮膚紅疹，因持續發燒且有嘔吐腹瀉，回到醫院懷疑是MIS-C，有符合發燒持續3天，結膜發紅、紅疹、發炎指數增高等病徵，6/1收治到加護病房，使用升壓劑、免疫球蛋白、類固醇，6/5轉出加護病房，目前觀察中；特別提醒，若兒童染疫6週內出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等6大症狀，一定要盡快送醫。

另一名12歲男童，有先天性神經系統疾病，長期臥床，在5/24發燒到38.4度，5/27因痰阻塞缺氧發紫，送醫有低血壓及氧氣濃度降低，PCR陽性確診，插管使用呼吸器與升壓劑，診斷為吸入性肺炎病新冠感染，目前仍在加護病房。

16歲青少年，本身有血管炎與癲癇慢性病史，5/30發燒，呼吸急促、咳嗽流鼻水、快篩陽性，5/31到急診，出現血氧下降與呼吸窘迫，X光顯示雙側肺炎，診斷為肺炎併呼吸窘迫，收治加護病房，6/2轉出加護病房，目前病況穩定。

另外，還有一名20多歲男性，有慢性腎病等慢性病史，5/25採檢陽性，5/29外傷發生肺挫傷併氣胸血胸，入住加護病房，發現肺炎，，使用瑞德西韋，6/1出院回家。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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