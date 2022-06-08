正式售價81.9萬元起，Honda All New HR-V全國據點6月18日上市

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正式亮相的All New HR-V，迎合台灣消費者需求與期待，全車系搭載進化版Honda SensingTM主動安全防護系統及高達29項主被動安全配備，提供駕駛與乘客更全方位的LEVEL 2安全防護，並以過去奠定的功能性優勢為基礎，融合本次改款「信賴、美學、樂趣」三大特點，以質感大氣的類Coupe時尚設計語彙、SUV的強悍、MPV的使用機能為訴求，豐富您的移動生活新篇章。
All New HR-V全新形象廣告將於6月9日Honda Taiwan官網正式上線，本次力邀金鐘視帝吳慷仁擔任全新車款代言人及廣告影片拍攝。吳慷仁將其多年累積的演技能量，再度以一人分飾多角、收放自如的完美詮釋每位使用者在HR-V中獲得的非凡駕乘體驗與移動樂趣，滿足各年齡層消費者的需求。All New HR-V將於6月18日全國店頭上市，Honda Taiwan誠摯邀請廣大的消費者即刻來店或至Honda Taiwan官網預約試乘，以協助安排顧客體驗All New HR-V的新車魅力。
Honda與時俱進跨界元宇宙！Gather Town虛擬展間同步開幕
Honda Taiwan為讓各年齡層消費者能搶先一睹跨界先驅HR-V的風采，再度創下全台車廠首例，率先獨家打造「All New HR-V Gather Town線上虛擬展間」，活動專屬網頁: https://app.gather.town/app/wqPaFXQ8jSRqjluH/HONDA-CAMPAIGN ，消費者透過創造自己專屬的AVATAR 虛擬分身，即可恣意遊走於6大展示區域，包含「廣場區」、「HR-V影展專區」、「賞車試乘區」、「車主休息區」、「NFT專區」及「互動體驗區」，便能隨時隨地、隨心所欲的親臨體驗Honda HR-V虛擬樂園，穿梭在無邊際的元宇宙世界。其中HR-V影展專區將獨家陸續公開All New HR-V代言人吳慷仁的拍攝幕後花絮，讓消費者在虛擬情境中亦能發掘更多HR-V的優勢；此外有3D線上賞車、預約試乘及互動遊戲等活動，讓每位消費者及網友均能搶先感受HR-V大改款的極致細膩工藝。
All New HR-V以全面進化的車格，質感前衛的車身摺線延伸至車尾，勾勒出LED貫穿式尾燈及注入歐系跑旅車斜背式元素設計，增添時尚動感兼具的視覺感受。
內裝導入G-frame體感紓壓前座椅及高透氣式豪華皮質座椅、雙區獨立恆溫空調系統(Prestige)等實用配備；車室空間延續Honda獨具一格的MM思想(Man Maximum Machine Minimum)理念，即車室空間極大化、機械空間極小化的配置，搭載Ultra Saet多功能座椅模式設定，讓後座座椅6/4傾倒後實現100%平整化效果，並結合行李廂空間其縱深長度達190公分，為車宿露營的絕佳夥伴。Prestige尊榮版更搭載Hands-free感應式啟閉電動尾門附離開自動關閉，及Paddle Shift換檔快撥鍵提升使用便利性。
All New HR-V動力系統採用1.5L DOHC i-VTEC引擎，最大馬力121ps/6600rpm，並強化日常使用轉速範圍1,500~3,000rpm扭力輸出，最大扭力達14.8 kg-m (145Nm) /4,300rpm，透過降低變速箱終傳比進而放大輪下扭力，搭配EOP電動油泵提升效率，並透過電腦程式優化讓引擎經常發揮最大扭力輸出，實現絕佳燃油效率17.0(km/l)，提供駕駛豐沛且流暢的駕乘體驗及超乎預期的節能油耗。
All New HR-V全車系搭載全新世代的Honda SensingTM智慧安全主動防護系統，可視角度達100度同時監看三個車道的超廣角攝影機，搭配高速影像處理晶片辨識人、車和路面標線的特徵並計算距離，除了ACC全速域跟車系統、LCDN 前車駛離提醒系統外，CMBS碰撞緩解煞車系統擁有偵測左轉對向來車、橫越馬路的自行車及夜間行人，更針對台灣消費者的需求，搭載偵測前方摩托車的功能，無時無刻為駕乘者安心把關。Prestige尊榮版更搭載LaneWatchTM盲點監視系統，達成更完善的全方位防護，讓HR-V再度引領潮流成為跨界SUV的嶄新標竿。
Honda All New HR-V大改款車型推出S+勁化版81.9萬元、Prestige尊榮版87.9萬元。目前訂單量暴增，特定顏色車款需等待兩個月，Honda Taiwan已積極協調零件及屏東工廠的生產調配，讓更多消費者能盡早享受All New HR-V的魅力。欲知更多HR-V最新訊息及訂購，請洽全國Honda Cars經銷據點或登入Honda Taiwan專屬網站 http://www.honda-taiwan.com.tw/ 查詢。