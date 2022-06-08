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藍營轟「新加坡都能守靈」！陳時中：請內政部從人情考慮

▲陳時中表示，未來會請內政部從人情上考慮，在可控制疫情的範圍內，思考怎麼做比較符合民眾要求。（圖／指揮中心）
▲陳時中表示，未來會請內政部從人情上考慮，在可控制疫情的範圍內，思考怎麼做比較符合民眾要求。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 15:04:25

確診死亡遺體火化事宜引起社會上爭議不斷，國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，連華人眾多的新加坡都允許喪家守靈3天，對此，指揮官陳時中表示，會請內政部從人情上考慮，在可控制疫情的範圍內，思考怎麼做比較符合民眾要求。

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據了解，陳時中昨天（7日）針對遺體火化一事表示，一開始就強調「屍體應該要火化、深埋要衛生機關報准」，當中並沒有規定時間，只是為了民眾安全，減少染疫風險，所以一再要求快速進行相關火化；但陳時中也同時指出，沒有規定24小時內要火化，並不代表24小時內火化是錯的，再次引發爭議。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天上午則痛批，中央說法反覆、不負責任、賣弄話術，給予最嚴厲的譴責，呼籲衛福部學學他國，訂定相關指引和處理原則，請陳時中要多一點溫度和同理心；陳時中稍早則在記者會上表示，未來會請內政部在人情上多考慮，在可控制疫情的範圍內，大家集思廣益，怎麼做才能比較符合大家需要。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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