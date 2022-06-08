癌症治療防損器官　「自動鑑別肝肺功能系統」精準輔助

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楊智媖副教授說，在做放射線治療的時候，放射線不只針對癌細胞，中間經過的地方，包含正常細胞組織都會受到影響，因此如何降低正常細胞受輻射損害的情況下，又能精準破壞癌細胞，更顯得重要。若放射線可以只經過肝、肺臟功能性較差的地方，保留高功能的細胞，讓病患較無副作用，也減少治療後功能性的損失。
傳統肝功能檢測 仰賴醫師經驗
傳統肝功能檢測需要透過核磁共振影像，肺功能則藉由嘴巴吸入或血液打入放射物質，再透過電腦斷層掃瞄捕捉體內訊號成像。楊智媖副教授指出，這些檢測方式都需要以人工目測，判斷與圈選肝、肺各區功能優劣，非常仰賴醫師長年的經驗；此外，病人的體型還會因療程產生改變，就得重新拍攝與規劃放射線治療的路徑。
申請臨床試驗及專利 盼造福更多癌友
而中正團隊開發的自動化系統採用四維電腦斷層掃描的影像，可以從病患肺部影像數值變化，判斷肺泡通氣功能優劣，降低病患做傳統肺功能檢測時，額外吸入放射物質而引起的副作用。
楊智媖副教授強調，該系統已經申請臨床試驗，且正透過大林慈濟醫院申請專利，未來將持續優化系統，並尋求相關廠商合作商業化，造福更多癌症病患。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54003
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