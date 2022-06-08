COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

癌症治療防損器官　「自動鑑別肝肺功能系統」精準輔助

癌症治療防損器官　「自動鑑別肝肺功能系統」精準輔助
癌症治療防損器官　「自動鑑別肝肺功能系統」精準輔助

健康醫療網

2022-06-08 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】放射線治療透過局部照射殺死癌細胞，而在規劃治療路徑時，主要仰賴醫師人工判讀與圈選器官的功能性分布。為了讓醫師精準圈選肝、肺臟部位，避開功能性較佳的區域，中正大學機械工程系副教授楊智媖開發一套自動化系統，透過影像匹配技術，可自動判別並劃分肝、肺各區及其功能性優劣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
放射線治療　易傷及正常肝、肺細胞

楊智媖副教授說，在做放射線治療的時候，放射線不只針對癌細胞，中間經過的地方，包含正常細胞組織都會受到影響，因此如何降低正常細胞受輻射損害的情況下，又能精準破壞癌細胞，更顯得重要。若放射線可以只經過肝、肺臟功能性較差的地方，保留高功能的細胞，讓病患較無副作用，也減少治療後功能性的損失。

傳統肝功能檢測　仰賴醫師經驗

傳統肝功能檢測需要透過核磁共振影像，肺功能則藉由嘴巴吸入或血液打入放射物質，再透過電腦斷層掃瞄捕捉體內訊號成像。楊智媖副教授指出，這些檢測方式都需要以人工目測，判斷與圈選肝、肺各區功能優劣，非常仰賴醫師長年的經驗；此外，病人的體型還會因療程產生改變，就得重新拍攝與規劃放射線治療的路徑。

申請臨床試驗及專利　盼造福更多癌友

而中正團隊開發的自動化系統採用四維電腦斷層掃描的影像，可以從病患肺部影像數值變化，判斷肺泡通氣功能優劣，降低病患做傳統肺功能檢測時，額外吸入放射物質而引起的副作用。

楊智媖副教授強調，該系統已經申請臨床試驗，且正透過大林慈濟醫院申請專利，未來將持續優化系統，並尋求相關廠商合作商業化，造福更多癌症病患。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54003

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

蔡阿嘎老婆二伯產後1年仍孕吐？竟感染「這病」恐引發胃癌

染疫影響肺功能？容易喘、累又走不遠！醫教2招自我檢測

自然染疫像吃下「無敵星星」？ 重症醫駁：不打疫苗抗體恐變「流星」

後疫情時代醫療科技大趨勢：加速幹細胞治療應用，台灣進入黃金十年！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀