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STUDIO A推哀鳳電池舊換新　這些機種免千元：比官網便宜

▲STUDIO A即日起推出iPhone原廠電池舊換新優惠，特價990元起，比官網還便宜。(圖／官方提供)
▲STUDIO A即日起推出iPhone原廠電池舊換新優惠，特價990元起，比官網還便宜。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-08 16:59:19

STUDIO A即日起到12/31之前推出iPhone原廠電池舊換新優惠，包含iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone SE、SE 2代原價1490元，年底前優惠價990元。另外，iPhone X、iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11 系列、iPhone 12 系列電池更換的費用原價為2050元，特價1790元，採網路預約方式，預約成功後最快可在3小時更換完成，

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小提醒，STUDIO A 換電池過程保護貼會被移除，如有需要可以另外加購，STUDIO A同時推出加購優惠，加購玻璃保護貼組合，包含VAP玻璃保護貼(原價390元)＋PQI i-Cable USB-A to Lightning 90度彎頭傳輸線(原價399元)，原價789元，組合優惠價499元。

▲STUDIO A電池維修分兩種價格，需提前預約維修服務，最快可在3小時內完成維修。（圖／官方提供）
▲STUDIO A電池維修分兩種價格，需提前預約維修服務，最快可在3小時內完成維修。（圖／官方提供）
如果覺得手機充飽電卻一下就沒電量，或是手機沒用也覺得燙燙的，其實通常都是電池有問題了，民眾也能自行檢視iPhone電池健康程度，前往設定→電池 →電池健康度，iPhone會直接顯示電池容量、高峰期效能以及電池是否需進行維修的相關資訊，方便判別是否需要進行更換。

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