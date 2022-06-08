台灣「第一美人」40年前顏值曝光 曹西平：這才叫仙女
69歲台灣「第一美人」胡因夢（胡茵夢）是70年代當紅電影明星，和才子李敖的一段婚姻被譽為「最美的臉遇上最聰明的腦袋」，藝人曹西平今（8日）在臉書公開一張40年前舊照，重現胡因夢年輕時過人的美貌，曹西平說：「什麼叫作仙女，什麼叫作仙氣，很多人站她面前妳真的敢講嗎？」
曹西平說胡因夢天生就是美人胚子，不需要太多的化妝修飾，胡因夢長髮飄逸，說話輕聲細語，學歷高、英文好、氣質佳，站出來就是亮點，「她的穿著打扮也都非常的時尚，跟得上潮流，出席場合都是非常的體面，很多人都不知道她會唱歌的，聽過她唱西洋歌曲，還滿好聽的。」
用《一簾幽夢》這首歌來形容胡因夢，曹西平覺得最是適合，「以前的美女都是叫明星，就是充滿了明星味，她還充滿了神祕感，好像仙女一樣，不太跟外界聯絡來往的，很開心可以跟她拍到照。」再看現在的藝人，曹西平忍不住吐槽：「現在藝人怎麼敢說自己是仙女，我都快要昏倒了，還敢說充滿了仙氣哎，我都想笑啊。」
照片中胡因夢膚白如雪，漾起淺淺笑容，曹西平說：「這才叫仙女。」勾起許多影迷回憶，紛紛留言「胡因夢有古典美女之稱，感覺不食人間煙火」、「她真的是天然仙女，不是人工美女，氣質出眾」、「只能說當今藝壇，再也找不到如此才貌出眾的了」、「私以為她是那個黃金年代長得最高級臉的巨星」、「這是我認為台灣最美的女人。聰明，有內涵，外表也美，沒有辦法複製」。