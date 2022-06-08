貓咪趴地毯！喜見玩具狂搖屁屁　網：我可以重看100次

動起來！貓咪的可愛不只毛絨絨又軟Q的身體，有時候一些逗趣的行為舉止也讓人忍不住沉迷。日本就有一隻貓咪這天趴在地毯上準備撲向玩具，不過牠的「預備動作」竟然讓影片在短短5天就吸引超過320萬人次觀看，究竟是做了什麼事呢？ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲飼主家裡有三隻貓咪，分別是「倫太郎（左）」、「鐵郎（右前）」以及「光太郎（右後）」。（圖／推特帳號goma_tetsuro）▲倫太郎是今天影片的主角。（圖／推特帳號goma_tetsuro）這名飼主因為養了三隻貓咪，特地為牠們開設推特帳號分享主子們的生活日常。這天貓咪們全部都待在客廳裡，一隻灰貓趴在椅子上，另一隻貓咪則是慵懶地躺在貓窩裡，但唯獨中間的「倫太郎」整個貓身平趴在地毯上，看似正在愜意地休息，沒想到下一秒牠竟然開始搖起屁屁，左右不停迅速擺動，暫停了一會兒後就立刻撲向鏡頭，原來牠看見喜歡的玩具獵物，才會做出這般狩獵時蓄勢待發的動作！▲這天3隻貓全都窩在客廳，唯獨倫太郎趴在地毯上。（圖／推特帳號goma_tetsuro）▲突然間牠開始左右搖晃屁屁……（圖／推特帳號goma_tetsuro）▲原來是看到獵物，準備狩獵的動作啦！（圖／推特帳號goma_tetsuro）▲鐵郎：喔！抓到沒？可別叫我幫忙喔，我現在沒空！（圖／推特帳號goma_tetsuro）▲原來倫太郎看到獵物玩具，都會這樣搖屁屁蓄勢待發呢！（圖／推特帳號goma_tetsuro）網友看了影片都紛紛表示：「不知不覺一直重播」、「屁屁搖起來」、「太可愛了」、「快來撲向我」、「右邊的貓也太淡定」、「貓貓蟲！」 現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）貓咪睡覺雙腿間翹起「直挺長條物」！網笑：不可以色色水裡也有屁孩！牠「含沙噴魚」又狂撥 網笑：超級幼稚鬼橘貓每天陪奴才視訊上課！一起穿畢業服 校方：恭喜你們桌上出現「第4尊佛像」！貓大膽幫舔頭：保佑多一點罐罐