疫情趨緩 柯文哲：9日起停止北士科、中正紀念堂車來速
新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，不過雙北首都生活圈的部分，確診案例持續在下滑，北市今（8）日的確診數為5531例，雙北合計則不到1萬7千例，比起五月下旬時已經下降相當多。至於北市車來速與防疫急門診，需求量也遠遠低於提供的醫療量能，因此台北市長柯文哲宣布，明（9）日起將會停止北士科跟中正紀念堂車來速的運作。
柯文哲分析，現階段台北與新北的確診數持續下降，而根據統計，台北市的醫療量能，從一開始的需求量大於供給量，從下旬加開醫療量能至今，已經形成「供給量大於需求量」的狀況，也因此為了節省醫療人力，將會調整相關配置。
柯文哲表示，由於現階段醫療量能「供給遠遠大於需求量」，因此從明日開始，北士科跟中正紀念堂車來速將會停止服務。「醫療量能要適當使用，不要讓部隊太疲倦。」柯文哲說，依照疫情的實際變化，針對醫療量能分配進行適當部署，有多少醫療需求就準備多少量能。
柯文哲強調，如果很明顯供給量大於需求量的話，那就不要再讓醫護人員每天穿著防護衣曬太陽，不如讓醫療人力回歸到各個醫療院所，維持每個醫院急診外的防疫急門診去做處理。
※【NOWnews 今日新聞
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