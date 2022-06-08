甲狀腺疾病如何治療？　醫詳解常見治療選擇

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國泰綜合醫院耳鼻喉科醫師王文弘表示，甲狀腺形態的疾病有單一結節、多發性結節腫或瀰漫性甲狀腺腫等情形。而結節可以是良性，也可以是惡性的，故依結節內容又可分甲狀腺囊腫、甲狀腺腺瘤、甲狀腺癌。
甲狀腺結節大多以家族遺傳體質為主，醫師會先詢問症狀，再透過理學檢查，觸摸腫塊大小、硬度、可移動情況進行判斷，必要時做超音波檢查確認腫瘤形態，甚至安排穿刺細胞學檢查。
經口腔內視鏡、消融 可達「甲狀腺結節」無疤治療
王文弘說明，目前可達到皮膚體表完全無疤痕的治療有兩種方式，包含「經口腔內視鏡手術」以及「消融手術」。「經口腔內視鏡手術」是甲狀腺手術發展重大突破，透過口腔下唇打3個小洞，沿著皮下通道到達甲狀腺處，使用超音波刀將腫瘤逐漸分離、取出；比起傳統手術在頸部劃刀，困難度提升，更加考驗醫師執刀能力。
他進一步解釋，「消融手術」則是利用熱能損毀腫瘤組織，由電極發出射頻波交流使其周圍組織的離子和極性大分子，震盪撞擊摩擦發熱，將腫瘤區加熱至有效治療溫範圍，並維持一定時間殺滅腫瘤細胞。由於只需局部麻醉，加上喉返神經傷害機率極低，術後當天即可返家，傷口也僅1個針孔，術後1-2週即消失，達到所謂真正的體表無傷；且消融是針對結節細胞，術後甲狀腺功能低下風險將大幅減少。
「副甲狀腺消融術」手術時間短 不需住院、傷口無痕
王文弘提到，多數人對副甲狀腺不是很熟悉，副甲狀腺位置在甲狀腺的後方，一般左右合計4顆。副甲狀腺素會把骨頭中的鈣釋放出來到血液中，除了會造成容易骨折之外，也可能發生全身心血管壁鈣化，另外也會有皮膚搔癢、不寧腿等症狀。
目前藥物療法是以擬鈣劑為基底，配合維他命D及血磷的控制，但無法長期有效控制。若是傳統「副甲狀腺手術」，因仍有麻醉及併發症風險，讓患者卻步；有的患者會選擇酒精注射，但需多次注射，容易沾黏，也恐增加之後開刀困難度、損害喉返神經。而新型「副甲狀腺消融術」，使用消融針至副甲狀腺體內，利用熱能讓組織凝固性壞死，好處是手術時間短，不需要住院，手術傷口無痕跡等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54005
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