5月進口物價大漲21.38% 主計總處：逾41年來新高
主計總處近日公布5月物價統計指出，躉售物價（WPI）年增率升至16.62％、依新台幣計價的進口物價年增率升至21.38％，雙雙創下逾41年單月最高，主要原因歸究於國際農工原料高漲，以及新台幣匯率貶值影響。
根據主計總處統計指出，代表商品進貨成本的WPI，5月份月增率1.52％，年增率16.62％，創下逾41年來最大漲幅。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，WPI結構包括國產內銷、進口及出口物價指數，而觀察僅涵蓋國產內銷及進口物價的「內銷品」，即可知道對國內物價是否有影響。
首先，國產內銷物價指數因石油及煤製品、基本金屬， 以及化學材料及其製品與藥品等價格上漲，導致年增率上漲至11.37％。
進口物價指數的部分，以新台幣計價較上年同月漲21.38％，同樣創下逾41年來最大漲幅，若剔除匯率變動因素，也就是新台幣對美元較上年同月貶值 5.71％，以 美元計價則較上年同月漲14.46％，主要是因為礦產品漲幅較大，加以基本金屬及其製品，與化學或有關工業產品等價格也上漲所導致。
至於出口物價指數，以新台幣計價較上年同月漲 16.14％，若剔除匯率變動因素，以美元計價較上年同月漲9.50％，曹志弘表示，除了與礦產品漲幅較大，以及基本金屬及其製品、化學或有關工業產品上漲有關，同時也因為機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備價格上漲所致。
若是將今年1至5月平均WPI與上年同期做比較，則漲14.00％，其中國產內銷品漲11.62％， 進口品漲17.00％，出口品漲13.05％。