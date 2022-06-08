嘉義確診國中女墜樓！死前男網友共處一室　檢警追查刑責

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嘉義地檢署今天指出，國中女生送醫急救，經醫院PCR採檢為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；死者生前被發現曾與成年男網友共處一室，因女生未滿15歲，若2人曾發生性關係，男網友可能涉及刑法第227條相關規定，對於14歲以上、未滿16歲的男女為性交者，處7年以下有期徒刑。
檢方表示，檢警日前會同法醫著防護衣進行解剖，並採集相關檢體送驗，以釐清死因，並將追究男網友可能涉及的相關刑責。
至於墜樓原因，檢方表示，也須等到解剖報告出爐，才有辦法參酌其他事證進一步釐清。（編輯：郭諭儒）1110608
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