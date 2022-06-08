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疫情影響境外生來台！潘文忠：入境規定鬆綁後會回穩

▲教育部長潘文忠今（8）日表示，入境規定鬆綁後，會有更多境外生來台就學。（示意圖／NOWnews資料照）
▲教育部長潘文忠今（8）日表示，入境規定鬆綁後，會有更多境外生來台就學。（示意圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-08 16:40:39

受疫情影響，境外生來台人數大減。教育部長潘文忠今（8）日指出， 110年來台研習的境外非學位生人數為2萬7580人，較疫情前、108年的6萬4627人，減少3萬多人，主要受疫情影響，但隨著入境規定將鬆綁，相信下個學年會有更多境外生來台就學。

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教育部今天下午舉行部務會報，潘文忠會前受訪時指出，受疫情影響，110年境外生來台就學人數確實少了很多，但政府在防疫政策下，依序開放境外生來台，以學位生優先，從今年1月1日至6月7日止，計有3556位學位生入境，主要來自越南、印尼等地，且陸續增加中；非學位生較晚開放，但今年3月以來也有1893名境外非學位生入境，其中來台研習6個月以上的非獎學金華語生共1462名、華語文獎學金受獎生共192名、台灣優華語獎學金受獎生共72名、其他專案非學位生167名。

教育部統計，在今年入境的非學位生中，以美國籍最多為362名，日本籍次之308名、再其次為泰國302名、越南184名與韓國156名。

潘文忠說，雖然110年境外生來台就學人數比過去少了很多，但今年起，政府陸續開放境外生入境，加上入境規定也將鬆綁，預期下學年會有更多境外生進來。

受疫情影響，許多境外生長時間未回母國，可能在今年暑假回去。對此，潘文忠提醒境外生留意家鄉疫情與檢疫相關規定，並充分掌握台灣的疫情規範，隨時和學校保持連絡，以便開學後順利回台就學。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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