17縣市豪雨特報！雨彈還要再炸4天 主要降雨熱區看這裡
受到鋒面影響，今（8）日上半天彰化、雲林以北地區出現大雨，中午過後南部山區也有明顯降雨，加上旺盛對流雲系持續移入陸地，南部沿海地區雨勢也不小。中央氣象局課長林秉煜指出，明（9）日鋒面仍在台灣附近徘徊，各地天際還是不穩定，西半部地區仍有局部大雨發生機率，請民眾留意。週五（6/10）西南風增強使得鋒面慢慢北移，西半部地區天氣還是不穩定，尤其南部及中部沿海地區還是要留意可能有局部大雨，直到週末（6/11~6/12）鋒面移往北部海面之後，各地雨勢才有望趨緩。但至少要等到下週一（6/13）之後，中部以北地區才有望見到陽光露臉。
根據氣象局統計，從昨（7）日凌晨到今日下午4時30分為止，累積雨量最多的地方為高雄杉林區集來的227.5毫米，苗栗和興也有227毫米。隨著鋒面帶上的對流系統一波波移入，預計今天入夜後天氣還是很不穩定，氣象局也針對17縣市發布豪雨特報，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨，西半部及花蓮有局部大雨發生的機率，提醒民眾要注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積、淹水；尤其連日降雨，山區請務必要慎防坍方及落石。
林秉煜指出，明天雖然各地天氣還是很不穩定，但主要顯著降雨區域偏向中部以北地區為主。週五西南風增強鋒面慢慢北移，降雨熱區落在彰化、台中等中部沿海地區，以及南高屏地區，整個西半部地區仍可能有局部大雨發生機率。到了週末鋒面會慢慢移往北部海面，但因為西南風持續增強，西半部地區天氣仍然不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，東部地區比較偏向午後有雷陣雨的天氣型態。
至於這波鋒面影響到何時？氣象局預估，下週一（6/13）之後鋒面會逐漸遠離，台灣附近轉為受到西南風影響的環境，迎風面的中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區恢復多雲、偶爾可見到陽光的天氣，不過午後仍有局部短暫雷陣雨。
氣溫方面，今明兩天北台灣因為東北風稍強，氣溫稍微偏涼，預估低溫約攝氏21到22度，高溫約攝氏23到27度；中南部地區高溫約攝氏29到32度，天氣稍微悶熱一些，東部地區高溫約攝氏25到27度。