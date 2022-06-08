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46歲季芹凍齡成「季妹妹」　抖老公超強求生慾

▲季芹近況曝光。（圖／舒沉香提供）
▲季芹近況曝光。（圖／舒沉香提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-08 20:00:00

季芹昨（7日）出席保養品記者會，她表示自從有了自己的YouTube頻道「芹仁Play What」之後，發現越來越沒有包袱，尤其自己觀眾發現妳素顏，特別搞笑的，點閱越好。

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▲46歲季芹保養得宜。（圖／舒沉香提供）
▲46歲季芹有「季妹妹」稱號，記者會上逆齡現身。（圖／舒沉香提供）
身為擁有一對兒女的幸福人妻，季芹時常在社群平台上分享自己平時出遊的紀錄，不論是與老公王仁甫兩人甜蜜世界的片段，或是一家四口歡樂的時光。正向的季芹也總是與老公一起保持快樂好心情，同時維持一定的運動量，在社群平台也常常看到與王仁甫一同合照，看出兩人感情長跑多年依舊甜蜜，放閃的程度讓眾人看了都忍不住害羞起來！

▲（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）
▲季芹和王仁甫結婚16年，相處仍像熱戀期的情侶。（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）
季芹大方分享愛情保鮮術：｢愛情要保鮮，先從肌膚保鮮開始！我的祕訣就是要時常讓老公亮眼，不能因為結婚、小孩大了，就忘記讓自己變漂亮這件事。像我會花些時間打扮一下和老公來個小旅行，增加生活情趣，好像還是20歲的時候。當然，自己一定要花時間勤保養。」

▲王仁甫與季芹開心穿浴衣在北投街上自拍。（圖／樂心娛樂工作室）
▲王仁甫與季芹感情甜蜜。（圖／樂心娛樂工作室）
而季芹也說，老公從七年前開始邀約她爬山，但她近期才答應並參與，她說因為疫情不能出國，所以就會想到其他放鬆療癒自己的方式，但最吸引她的是，每一次爬山後回到登山口，看手錶發現消耗的卡路里，就讓他燃起鬥志，而且老公也很棒，看到她跟不上大家的時候，還會折返回來陪她再走一次。昨天站台記者會驚艷登場，她說自己除了做一個動作一天250下之外，還有就是登山，而且瘦身有成連造型師都有感。

▲季芹。（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）
▲季芹不只是一對兒女的媽媽，甚至親自捲袖處理民宿事業，去年上線的YouTube頻道「芹仁Play What」也累積逾10萬的追蹤人數。（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁 臉書）
▲王仁甫與季芹結婚15年，感情如膠似漆。（圖／翻攝王仁甫FB）
▲季芹近來會和王仁甫去爬山。（圖／王仁甫臉書）
訪問的時間，季芹透露自從代言此產品後，王仁甫的嘴巴超甜，有時候她看到美景會說「好漂亮的風景喔」，然後王仁甫就會說「這個風景美也沒有老婆妳美」，讓她也問現場記者說：「你們看這行為是不是求生慾望超高！」（編輯：楊穎軒）

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