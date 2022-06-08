本土＋80,223例！羅一鈞揭首例「MIS-C」個案：出現6症狀儘速就醫

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個案縣市分布
- 臺中市11,587例
- 新北市11,443例
- 高雄市11,048例
- 桃園市8,039例
- 臺南市7,054例
- 彰化縣5,582例
- 臺北市5,531例
- 屏東縣3,236例
- 新竹縣2,293例
- 新竹市1,806例
- 雲林縣1,778例
- 南投縣1,705例
- 苗栗縣1,687例
- 宜蘭縣1,420例
- 嘉義縣1,367例
- 花蓮縣1,223例
- 基隆市1,115例
- 臺東縣933例
- 嘉義市878例
- 澎湖縣314例
- 金門縣99例
- 連江縣57例
指揮中心指出，今日新增159例本土病例死亡個案，為105例男性、54例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、157例具慢性病史、71例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至6月5日，死亡日期介於5月15日至6月5日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中有一名20多歲年輕男性，本身有癌症轉移病史，接種過1劑疫苗，因為癌症治療住院，但住院後驗出新冠病毒，合併肺炎、敗血症等，出現呼吸衰竭而過世。
兒童重症累積42例 增新4歲確診女童合併腦炎
羅一鈞指出，今日增新344例中重症，198例是中症；146例是重症，輕症和無症狀的比例是99.68%。重症特殊個案中，有5例重症個案年紀較輕，其中1位4歲女童本身有慢性癲癇病史，6月3全身抽搐送醫，有血壓、血氧偏低情況，體溫40.7度，退燒後抽搐有停止，但仍然有呼吸窘迫情況，並在急診時插管使用呼吸器，同時給予類固醇、免疫調節劑治療，頭部電腦斷層顯示腦膜顯影增強，持續給降腦壓藥、瑞德西偉治療，目前仍在加護病房治療。
另一名12歲本身有先天神經系統疾病男童，羅一鈞說明，該男童在5月17日出現因痰產生呼吸道阻塞，缺氧情況，本身因神經系統疾病臥床，送醫後發現低血壓、低血氧，PCR檢驗後陽性，經過插管轉送醫學中心，診斷是吸入性肺炎合併新冠病毒感染，住進加護病房使用瑞德西偉等藥物治療，目前病況穩定。
另外一位是16歲男童本身有癲癇、血管炎等慢性病史，5月30日出現發燒和呼吸急促，快篩後為陽性，5月31日急診後發現血氧濃度下降和呼吸窘迫，經X光檢查後發現雙側都有肺炎，使用瑞德西偉和呼吸器治療，6月2日轉出加護病房，目前在一般負壓病房當中治療，病況穩定。
再者則是20多歲男性本身慢性腎病，因外傷合併血胸而住院，住院前一天接觸者採檢驗PCR陽性，治療當中使用瑞德西偉，有外傷情況合併新冠肺炎，住在加護病房當中，從5月17日到6月1日住在加護病房，6月1日病況改善出院。
羅一鈞總結，今日說明的個案中有3例兒童重症其中1例腦炎、1例肺炎、1例多系統發炎症候群（MIS-C），目前累計兒童重症42人、死亡17人。
首例「MIS-C」個案 10歲男童持續發燒、下肢腫脹！
羅一鈞表示，目前國內首例的MIS-C個案為一名10歲男童，個案在4月26日檢驗PCR陽性確診，當時症狀只有發燒2天，本身沒有慢性病，居隔後康復；5月28日出現發燒，家長發現脖子有淋巴結腫、皮膚紅疹、持續發燒、出現嘔吐、腹瀉症狀。
送醫住院後發現個案有MIS-C典型症狀，羅一鈞進一步說明，包括發燒持續三天、結膜紅、紅疹、發炎指數升高，當時因為血壓下降，6月1日收治加護病房，診斷MIS-C併休克，透過升壓劑、免疫求蛋白和類固醇治療後病況改善，6月5日轉出至一般病房治療。
羅一鈞也呼籲，MIS-C發生年齡層最多的是6~12歲，最常見發燒3天以上、結膜炎、急性腸胃道症狀等，若家中孩童染疫6週內出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等6大症狀，一定要盡快送醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54070
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