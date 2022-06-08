蝦皮購物「618全民年中慶」全站0元起免運　宅家瘋網購

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蝦皮購物傾平台之力打造的「618全民年中慶」，不只祭出高達6張免運券、蝦皮商城85折等優惠，更破天荒推出指定店家最高68折的超殺活動，超甜優惠讓活動大使謝金燕忍不住驚呼真的好划算，準備趁機入手高單價的3C、家電商品，還要把家庭日常備品一次囤起來！身為網購重度使用者的姊姊謝金燕也大方分享自己網購經驗，謝金燕表示有時光看照片或文字描述，還是會擔心買到品質不好或不符合需求的商品，因此網購最在意退換貨的便利性；而蝦皮購物所提供的「蝦皮安心退」服務，透過平台把關，讓退貨、退款都能相當快速、簡單，讓她更加放肆盡情的Shopping，輕鬆達成白金蝦等級成就！
身為資深用戶，謝金燕呼籲蝦皮購物應頒佈特殊等級「超蝦」的殊榮給她外，也以實際行動力挺「蝦皮現金宴」活動，天天準時上線簽到，期待自己成功帶回百萬現金後，繼續在蝦皮瘋狂爆買。此外，謝金燕也將於6/11（六）快閃現身蝦皮店到店松菸旗艦店，即日起至蝦皮購物臉書粉絲專頁留言，將抽出10名幸運兒至活動現場領取謝金燕親自發送的紅包，想一睹美腿姐姐風采的粉絲們絕對不能錯過，快來用力留言抽紅包！
為了感謝活動大使謝金燕全力相挺，蝦皮購物「618全民年中慶」再加碼精選眾多品牌下殺1折起。就連謝金燕姊姊準備趁優惠入手的高單價3C商品、家電商品也有超殺折扣，Apple Watch S7、 Switch電力加強版主機同時下殺1折、伊萊克斯 Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機現省4000元，買到即賺到。如果想要擁有跟謝金燕姊姊一樣吹彈可破的肌膚，就不能錯過蝦皮購物站上所有超優惠的美妝保養品，有特惠價618元的雅詩蘭黛微分子肌底原生露、與流血價792元的理膚寶水全面修復霜等，蝦皮購物「618全民年中慶」五大激省攻略，邀你跟謝金燕一起光速清空購物車！除了品牌旗艦店1折起外，潮玩電競旗艦新機 realme GT Neo3系列 開賣，於6/9-6/11 首銷期間， 購買 realme GT Neo3/3T 現省1000元 、realme GT Neo3 +realme Buds Air3 全新利曼色設計 14990元 ，再送螢幕保固一年，蝦皮購物獨家延長購機優惠至6/11 23:59，邀您一起感受新機魅力。
蝦皮購物「6.18全民年中慶」五大激省攻略
攻略一
6/18 凌晨0–2點，前10分鐘限量四大超商+蝦皮店到店0元免運券1張（00:11-02:00恢復99元免運），先用先贏。再加碼6/18全日四大超商+蝦皮店到店99元免運券5張，門檻超低讓你想買就買，無須猶豫。
攻略二
店家8折券疊加使用商城85折券或指定店家85折券，疊加最高可享68折優惠。
6/18當日00、12、18、20點再加碼發送指定店家商城85折券，消費滿2000元即可使用，最高現折2000元，一樣可與店家8折券疊加用，創造最高68折優惠，數量有限先用先贏
攻略三
活動期間（6/1–6/18）簽到，且於6/18當日下單消費滿618元，就有機會將一百萬現金帶回家；領免運玩遊戲，天天抽出1名一萬元現金得獎者；天天有三次免費抽獎機會，每完成付款一筆訂單就多一次遊戲機會；每天領2張18元購物金，一張限領券當日使用、一張限6/18當天使用，先用先贏 （6/18當天僅會有一張18元購物金）
攻略四
鬧鐘設定好，6/18當日指定時段品牌旗艦店下殺1折起、精選商品超便宜1元起瘋搶，讓你用史上最優惠的價格帶回心儀好物！
攻略五
蝦皮購物攜手麥當勞、星巴克、不要對我尖叫等10大品牌於6/18指定18大時段冰品、手搖飲、點心瘋搶1元起！