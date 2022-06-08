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蝦皮購物「618全民年中慶」全站0元起免運　宅家瘋網購

▲蝦皮購物「618全民年中慶」蝦皮現金宴，6月18日簽到下單滿618元，再加碼抽百萬現金！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」蝦皮現金宴，6月18日簽到下單滿618元，再加碼抽百萬現金！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-06-08 17:30:002022-06-08 17:39:59

蝦皮購物「618全民年中慶」日前暖身開跑，推出「全站0元起免運」、「指定商店最高享68折」、「品牌旗艦店下殺1折起」、「蝦皮現金宴」」四大吸睛優惠，其中免運券也突破超過230萬領取人次，相當於每10位台灣人就有1位已經領券。蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰指出：「疫情再起，為了讓消費者在家也能開心購物，今（2022）年特別祭出蝦皮現金宴，不但天天送萬元現金，更於6/18當天再加碼送百萬現金，只要玩遊戲並且下單618元，就有機會獲得一百萬現金。而為了持續優化購物體驗，蝦皮購物聯手蝦皮商城超過6,000家品牌店家簽署正品切結書，宣告升級「正品保障」的承諾。期望透過「15天鑑賞期」、「蝦皮安心退」、「正品保障」三大商城保障，讓消費者在618期間能夠零元免運放心買，安心退貨不用怕！」

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為回應全民熱烈的支持，「618全民年中慶」跟全台消費者一起迎接炎炎夏日，蝦皮購物攜手麥當勞、星巴克、不要對我尖叫、功夫茶等10大知名品牌推出冰品、手搖飲下殺1元起的優惠，只要1元就能享用麥當勞蛋捲冰淇淋、，不要對我尖叫 桂花烏龍大杯活動價16元、甘蔗渣男 甘蔗青茶、功夫茶 功夫茶王通通只要18元， 星巴克 大杯雙果果汁星冰樂只要99元。再加碼精選商品如Ariel衣物芳香顆粒香香豆、Oatly燕麥奶、宏晉可充電藍牙滑鼠通通瘋搶價1元。

▲蝦皮購物「618全民年中慶」宏晉可充電藍牙滑鼠，限時下殺優惠價1元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」宏晉可充電藍牙滑鼠，限時下殺優惠價1元。（圖／品牌提供）
蝦皮購物傾平台之力打造的「618全民年中慶」，不只祭出高達6張免運券、蝦皮商城85折等優惠，更破天荒推出指定店家最高68折的超殺活動，超甜優惠讓活動大使謝金燕忍不住驚呼真的好划算，準備趁機入手高單價的3C、家電商品，還要把家庭日常備品一次囤起來！身為網購重度使用者的姊姊謝金燕也大方分享自己網購經驗，謝金燕表示有時光看照片或文字描述，還是會擔心買到品質不好或不符合需求的商品，因此網購最在意退換貨的便利性；而蝦皮購物所提供的「蝦皮安心退」服務，透過平台把關，讓退貨、退款都能相當快速、簡單，讓她更加放肆盡情的Shopping，輕鬆達成白金蝦等級成就！

▲即日起至蝦皮購物臉書粉絲專頁留言，6月11日就有機會領取謝金燕親自發送的紅包！（圖／品牌提供）
▲即日起至蝦皮購物臉書粉絲專頁留言，6月11日就有機會領取謝金燕親自發送的紅包！（圖／品牌提供）
身為資深用戶，謝金燕呼籲蝦皮購物應頒佈特殊等級「超蝦」的殊榮給她外，也以實際行動力挺「蝦皮現金宴」活動，天天準時上線簽到，期待自己成功帶回百萬現金後，繼續在蝦皮瘋狂爆買。此外，謝金燕也將於6/11（六）快閃現身蝦皮店到店松菸旗艦店，即日起至蝦皮購物臉書粉絲專頁留言，將抽出10名幸運兒至活動現場領取謝金燕親自發送的紅包，想一睹美腿姐姐風采的粉絲們絕對不能錯過，快來用力留言抽紅包！

為了感謝活動大使謝金燕全力相挺，蝦皮購物「618全民年中慶」再加碼精選眾多品牌下殺1折起。就連謝金燕姊姊準備趁優惠入手的高單價3C商品、家電商品也有超殺折扣，Apple Watch S7、 Switch電力加強版主機同時下殺1折、伊萊克斯 Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機現省4000元，買到即賺到。如果想要擁有跟謝金燕姊姊一樣吹彈可破的肌膚，就不能錯過蝦皮購物站上所有超優惠的美妝保養品，有特惠價618元的雅詩蘭黛微分子肌底原生露、與流血價792元的理膚寶水全面修復霜等，蝦皮購物「618全民年中慶」五大激省攻略，邀你跟謝金燕一起光速清空購物車！除了品牌旗艦店1折起外，潮玩電競旗艦新機 realme GT Neo3系列 開賣，於6/9-6/11 首銷期間， 購買 realme GT Neo3/3T 現省1000元 、realme GT Neo3 +realme Buds Air3 全新利曼色設計 14990元 ，再送螢幕保固一年，蝦皮購物獨家延長購機優惠至6/11 23:59，邀您一起感受新機魅力。

▲蝦皮購物「618全民年中慶」Switch電力加強版主機，限時下殺1折，優惠價978元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」Switch電力加強版主機，限時下殺1折，優惠價978元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」理膚寶水全面修復霜限時優惠價792元、雅詩蘭黛微分子肌底原生露限時優惠價618元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」理膚寶水全面修復霜限時優惠價792元、雅詩蘭黛微分子肌底原生露限時優惠價618元。（圖／品牌提供）

▲蝦皮購物「618全民年中慶」realme GT Neo3，限時優惠價13,990元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」realme GT Neo3，限時優惠價13,990元。（圖／品牌提供）
蝦皮購物「6.18全民年中慶」五大激省攻略

攻略一
6/18 凌晨0–2點，前10分鐘限量四大超商+蝦皮店到店0元免運券1張（00:11-02:00恢復99元免運），先用先贏。再加碼6/18全日四大超商+蝦皮店到店99元免運券5張，門檻超低讓你想買就買，無須猶豫。

攻略二
店家8折券疊加使用商城85折券或指定店家85折券，疊加最高可享68折優惠。

6/18當日00、12、18、20點再加碼發送指定店家商城85折券，消費滿2000元即可使用，最高現折2000元，一樣可與店家8折券疊加用，創造最高68折優惠，數量有限先用先贏

攻略三
活動期間（6/1–6/18）簽到，且於6/18當日下單消費滿618元，就有機會將一百萬現金帶回家；領免運玩遊戲，天天抽出1名一萬元現金得獎者；天天有三次免費抽獎機會，每完成付款一筆訂單就多一次遊戲機會；每天領2張18元購物金，一張限領券當日使用、一張限6/18當天使用，先用先贏 （6/18當天僅會有一張18元購物金）

攻略四
鬧鐘設定好，6/18當日指定時段品牌旗艦店下殺1折起、精選商品超便宜1元起瘋搶，讓你用史上最優惠的價格帶回心儀好物！

攻略五
蝦皮購物攜手麥當勞、星巴克、不要對我尖叫等10大品牌於6/18指定18大時段冰品、手搖飲、點心瘋搶1元起！

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