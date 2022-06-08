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辦公大樓今年租金王出爐！南山廣場8樓月租每坪4515元

▲台北101和台北南山廣場為台北市知名的摩天商辦，今年4月實價揭露一筆南山廣場8樓租金紀錄，月租119萬元、每坪租金高達4515元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北101和台北南山廣場為台北市知名的摩天商辦，今年4月實價揭露一筆南山廣場8樓租金紀錄，月租119萬元、每坪租金高達4515元。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-08 17:11:32

台北市頂級辦公大樓租金再創新高價記錄！根據最新實價紀錄顯示，台北市信義區地標大樓南山廣場，今年4月實價揭露一筆低樓層8樓租金紀錄，月租119萬元、每坪租金高達4515元，該租金暫居今年信義計畫區的辦公室最高價，同時也是南山廣場的實價第二高，更特別的是，該筆交易還是低樓層8樓的交易案，反映這波辦公室租金走揚，頂級A辦大樓的租金，每坪4千元未來也有可能成為地板價。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然疫情狀況嚴峻，在家辦公盛行，但北市條件較好的辦公空間仍供不應求，因此實價可以發現陸續還是有高價的辦公室租賃實價揭露，且租金水準還是維持在相對高檔。

根據實價資料顯示，該筆辦公室租賃案件，每坪單價是今年以來的最高價，但去年底101大樓才出現一筆將近每坪5千元的高價紀錄，統計南山廣場歷年的實價租金變化，今年每坪4515元的租金行情，則是歷年的次高紀錄，比較特別的是這次出租的還是低樓層，反映即使是景觀條件較一般的低樓層，租金也出現一波上揚。

根據全球資產統計，信義世貿商圈為北市七個辦公商圈中，租金水準較高區域，從實價登錄揭露，從去年第四季到今年第一季，此商圈就出現10筆租金單價4千元以上的記錄，分別出現在台北101、國泰置地廣場、南山廣場、新光信義金融大樓，反映頂級辦公大樓在市場供不應求的狀態下，租金維持在高檔水準。

曾敬德指出，這波辦公室走揚，主要反映空置率下滑，包括企業持續成長、舊大樓不少參與改建，加上付租能力較強的外資企業支撐等等，只要空置率維持低檔，則租金就會相對有支撐。

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