《女外科》重現高屏斷橋事件　蔡淑臻揭內幕：我想活下去

蔡淑臻、朱軒洋主演的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，結局收視破2.07，斷橋災難場面激起網友雞皮疙瘩，原著作者小劉醫師分享，小說是取材自高屏大橋的斷橋事件，當時在偏鄉醫院任職時，聽到同事到現場救援而產生的靈感。為了呈現斷橋場面，劇組不只砸大錢搭景、做特效、特殊化妝，更是封橋出動雨車呈現颱風天的滂沱大雨，蔡淑臻崩潰直喊：「那個雨打在皮膚上真的很痛，當時腦中只有一個想法，我想活下去。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》幫斷橋傷患急救。（圖／公共電視提供）劇中以醫護人員的角度道出他們的心酸和日常，細膩刻畫台灣醫療現況，包含評鑑、過勞、偏鄉資源、女性醫護職涯，以及醫療糾紛等等議題，許多在職的醫護人員都給予正面回饋表示備受感動。而劇中拍攝場景的地點也引發許多觀眾好奇，團隊特別公布解答，富有濃厚鄉村感的南南灣村是在桃園龍潭拍攝、守護著村民的池王爺廟則是龍潭永福宮、廣受女性觀眾喜愛的消防猛男洗車秀，就在新北市政府消防局第六大隊萬里分隊拍攝，許多網友都已蓄勢待發準備前往拍攝場景踩點、還原劇中的經典橋段。▲蔡淑臻（左）大雨中崩潰喊「我想活下去」。（圖／公共電視提供）《村裡來了個暴走女外科》一路登上Netflix、MyVideo、Hami Video等播出平台冠軍寶座，同時也在公視+、LINE TV創造網友討論熱潮，女主角蔡淑臻激動地馬上截圖發文表示「We are the Champions」，男主角朱軒洋也恭喜大家的努力被看見。從開播以來藏有「密碼」的片尾演職員名單引起網友熱烈討論，官方也正式發布卡司，包含先前以亂碼呈現的曾珮瑜、白癡公主及李進良，一字排開的華麗陣容，讓觀眾期待地敲碗原班人馬能出演第二季。蔡淑臻「胸部埋臉」太激情 《女外科》開車鏡頭被剪掉50萬人搶看！蔡淑臻肉體交纏朱軒洋 網驚呼：公視能播嗎蔡淑臻吐在朱軒洋嘴裡 《女外科》爆噁吻戲「是真愛」蔡淑臻崩潰揭露「拒開刀」真相 《女外科》逼哭70萬觀眾