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Volvo 成為首間簽屬 SteelZero 無石化煉鋼計畫的汽車製造商

▲ Volvo 成為首間簽屬 SteelZero 無石化煉鋼計畫的汽車製造商
▲ Volvo 成為首間簽屬 SteelZero 無石化煉鋼計畫的汽車製造商

2GameSome - 有車賞

2022-06-08 17:25:00

為實現 2040 年成為碳中和汽車製造商的決心，Volvo 汽車宣布加入支持無石化煉鋼的 SteelZero 倡議計畫，同時 Volvo汽車也正式成為首間簽署SteelZero 倡議的汽車製造商。

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鋼鐵製造是汽車產業產生碳排放的主要來源之一。 2021 年，製造一輛 Volvo 汽車所需鋼材而產生的碳排放量，佔整體製程中的總碳排量約 33%、佔全球溫室氣體排放量的 7%。Volvo 汽車承諾加入 SteelZero 後，將於 2030 年達成倡議中對鋼鐵採購的嚴格要求；到 2050 年，Volvo 汽車採購的鋼材皆須「乾淨、零碳」。

SteelZero 是由 Climate Group 與鋼鐵業標準和認證機構 ResonsibleSteel 共同推出，ResponsibleSteel 可以協助 Volvo 汽車獲得鋼鐵供應鏈的相關資訊，包含供應商是否有永續發展證書、是否經第三方驗證和審核資訊，確保品牌採購淨零鋼材的來源。同時去年 Volvo汽車亦宣布與瑞典鋼鐵製造商 SSAB 合作 HYBRIT 計劃，以綠電和氫氣替代傳統煉鋼所需之焦煤，共同研發世上首創幾乎沒有碳足跡的煉鋼技術，製造真正的無石化鋼材。

2021 年，Volvo 在企業內部制定了 1,000 瑞典克朗的內部 「碳定價」，其目的是讓組織循序漸進適應未來可能發生的減碳法規。因此，Volvo 每項車輛專案都要經過「永續發展概念審查」，嚴格計算產品生命週期內每一噸可預見的「碳成本」，確保未來日漸嚴格的碳定價計畫下，各車型仍能穩定獲利。 Volvo 汽車的電動化進程計劃在 2018 年至 2025 年間將每輛汽車的生命週期碳足跡減少 40%；到 2025 年時，其相關供應鏈的碳排量減少 25%；在 2030 年成為一家全電動汽車製造商，並於 2040 年實現碳中和。目前 Volvo汽車在歐洲的工廠均採用 100% 綠色電力，位於瑞典的托斯蘭達工廠則已實現碳中和。

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