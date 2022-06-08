▲ Volvo 成為首間簽屬 SteelZero 無石化煉鋼計畫的汽車製造商

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SteelZero 是由 Climate Group 與鋼鐵業標準和認證機構 ResonsibleSteel 共同推出，ResponsibleSteel 可以協助 Volvo 汽車獲得鋼鐵供應鏈的相關資訊，包含供應商是否有永續發展證書、是否經第三方驗證和審核資訊，確保品牌採購淨零鋼材的來源。同時去年 Volvo汽車亦宣布與瑞典鋼鐵製造商 SSAB 合作 HYBRIT 計劃，以綠電和氫氣替代傳統煉鋼所需之焦煤，共同研發世上首創幾乎沒有碳足跡的煉鋼技術，製造真正的無石化鋼材。
2021 年，Volvo 在企業內部制定了 1,000 瑞典克朗的內部 「碳定價」，其目的是讓組織循序漸進適應未來可能發生的減碳法規。因此，Volvo 每項車輛專案都要經過「永續發展概念審查」，嚴格計算產品生命週期內每一噸可預見的「碳成本」，確保未來日漸嚴格的碳定價計畫下，各車型仍能穩定獲利。 Volvo 汽車的電動化進程計劃在 2018 年至 2025 年間將每輛汽車的生命週期碳足跡減少 40%；到 2025 年時，其相關供應鏈的碳排量減少 25%；在 2030 年成為一家全電動汽車製造商，並於 2040 年實現碳中和。目前 Volvo汽車在歐洲的工廠均採用 100% 綠色電力，位於瑞典的托斯蘭達工廠則已實現碳中和。