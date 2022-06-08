▲ 看好 Skoda 在台發展！尚騰斥資四億插旗內湖打造最大品牌旗艦中心

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尚騰汽車集團觀察過去七年 Skoda 品牌在台灣成長的軌跡，在台灣消費者的支持下，銷售業績穩定且快速成長，從 2015 年的 3,057 台開始一路攀升，到 2021 年達到 7,200 台的銷售成績，超過 2 倍的成長率，顯見 Skoda 品牌在台灣經營發展已有相當亮眼的成果。
預計 2023 年底前正式完工啟用
位於內湖精華地段的全新 Skoda品牌旗艦展示暨服務中心，於 6 月 8 日上午正 式舉辦動土典禮，由 Skoda Taiwan 李御林總裁、義美食品高志尚董事長、勤益投資控股顧立楷總經理、湯淺電池盧宏恩董事長、富泰營造張演堂董事長及尚騰汽車集團執行長吳睿弘、陳廷杰建築師、張原輔建築師等貴賓共同執鏟動土，預計將於 2023 年底前完工正式啟用。
Skoda 在台有史以來最高投資金額之經銷據點
由尚鵬汽車在內湖投資的 Skoda 旗艦展示暨服務據點，將創下有史以來 Skoda 品牌在台灣經銷據點的最高投資金額。基地超過 800 坪，開發面積超過 1470 坪，位於內湖舊宗段核心區域，鄰近家樂福、 美福食集、IKEA 、紐約家具設計中心、內湖花市、迪卡儂、大潤發、B&Q 特力屋、燦 坤 3C 賣場、Costco 等大賣場。
未來據點內將提供 Skoda新車、中古車展示、全功能維修保養服務（含鈑金烤漆）、汽車精品美容、車輛保險與租賃、電動車快速充電、客戶休憩餐飲等服務。開幕之後 將是全台灣面積最大、功能最完整的 Skoda品牌旗艦展示暨服務中心。
Skoda Taiwan 總裁李御林表示:「Skoda 針對未來電動車世代將會有極為完整的產 品規劃，並會全面加強在台灣市場的品牌形象溝通以及通路服務。感謝尚騰汽車集團 對於 Skoda 品牌的高度認同與信心，這一個全新的旗艦展示暨服務中心，將採用 Skoda 全球最新世代的 CI/CD 品牌識別設計概念來打造，開幕之後絕對會讓客戶耳目一新，感受 Skoda 品牌的最新魅力!」。
尚騰汽車集團執行長吳睿弘也補充說道：「這座 Skoda 品牌旗艦展示暨服務中心有兩個最大的特色，首先是地點的選擇，位於台北市內湖最精華的購物商圈，讓客戶專程來賞車或維修之餘，也能全家大小一起順道在附近享受美食或逛街購物。另一個特色是，在將近 1500 坪的空間裡，提供了從新車及中古車購買到車輛維修保養、 出險保固、精品美容、分期租賃、電動車充電等多元化服務，能讓客戶一站購足，期望在汽車產業世代更迭之際，能提供 Skoda 客戶最完整的汽車生態價值鏈服務。」