COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

看好 Skoda 在台發展！尚騰斥資四億插旗內湖打造最大品牌旗艦中心

▲ 看好 Skoda 在台發展！尚騰斥資四億插旗內湖打造最大品牌旗艦中心
▲ 看好 Skoda 在台發展！尚騰斥資四億插旗內湖打造最大品牌旗艦中心

2GameSome - 有車賞

2022-06-08 17:25:00

Skoda Taiwan 攜手 Suntek Motor Group 尚騰汽車集團旗下的尚鵬汽車，正式宣告插旗內湖舊宗段倉儲物流工商展售精華地段，將投資超過新台幣四億元，打造全台灣功能最完整、面積最大的 Skoda 品牌旗艦展示暨服務中心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Skoda 品牌過去七年在台灣市場快速發展

尚騰汽車集團觀察過去七年 Skoda 品牌在台灣成長的軌跡，在台灣消費者的支持下，銷售業績穩定且快速成長，從 2015 年的 3,057 台開始一路攀升，到 2021 年達到 7,200 台的銷售成績，超過 2 倍的成長率，顯見 Skoda 品牌在台灣經營發展已有相當亮眼的成果。

預計 2023 年底前正式完工啟用

位於內湖精華地段的全新 Skoda品牌旗艦展示暨服務中心，於 6 月 8 日上午正 式舉辦動土典禮，由 Skoda Taiwan 李御林總裁、義美食品高志尚董事長、勤益投資控股顧立楷總經理、湯淺電池盧宏恩董事長、富泰營造張演堂董事長及尚騰汽車集團執行長吳睿弘、陳廷杰建築師、張原輔建築師等貴賓共同執鏟動土，預計將於 2023 年底前完工正式啟用。

尚鵬汽車內湖旗艦展示暨服務中心正式用鏟破土，由尚騰汽車集團執行長吳睿弘(左四)、Skoda Taiwan 總裁李御林 (右五)、義美食品高志尚董事長 (左五)及多位貴賓共同見證此歷史時刻。
尚鵬汽車內湖旗艦展示暨服務中心正式用鏟破土，由尚騰汽車集團執行長吳睿弘(左四)、Skoda Taiwan 總裁李御林 (右五)、義美食品高志尚董事長 (左五)及多位貴賓共同見證此歷史時刻。
Skoda 在台有史以來最高投資金額之經銷據點

由尚鵬汽車在內湖投資的 Skoda 旗艦展示暨服務據點，將創下有史以來 Skoda 品牌在台灣經銷據點的最高投資金額。基地超過 800 坪，開發面積超過 1470 坪，位於內湖舊宗段核心區域，鄰近家樂福、 美福食集、IKEA 、紐約家具設計中心、內湖花市、迪卡儂、大潤發、B&Q 特力屋、燦 坤 3C 賣場、Costco 等大賣場。

未來據點內將提供 Skoda新車、中古車展示、全功能維修保養服務（含鈑金烤漆）、汽車精品美容、車輛保險與租賃、電動車快速充電、客戶休憩餐飲等服務。開幕之後 將是全台灣面積最大、功能最完整的 Skoda品牌旗艦展示暨服務中心。

Skoda Taiwan 總裁李御林表示:「Skoda 針對未來電動車世代將會有極為完整的產 品規劃，並會全面加強在台灣市場的品牌形象溝通以及通路服務。感謝尚騰汽車集團 對於 Skoda 品牌的高度認同與信心，這一個全新的旗艦展示暨服務中心，將採用 Skoda 全球最新世代的 CI/CD 品牌識別設計概念來打造，開幕之後絕對會讓客戶耳目一新，感受 Skoda 品牌的最新魅力!」。

Skoda Taiwan 總裁李御林感謝經銷通路的支持讓消費者能夠得到最佳的用車體驗。
Skoda Taiwan 總裁李御林感謝經銷通路的支持讓消費者能夠得到最佳的用車體驗。
尚騰汽車集團執行長吳睿弘也補充說道：「這座 Skoda 品牌旗艦展示暨服務中心有兩個最大的特色，首先是地點的選擇，位於台北市內湖最精華的購物商圈，讓客戶專程來賞車或維修之餘，也能全家大小一起順道在附近享受美食或逛街購物。另一個特色是，在將近 1500 坪的空間裡，提供了從新車及中古車購買到車輛維修保養、 出險保固、精品美容、分期租賃、電動車充電等多元化服務，能讓客戶一站購足，期望在汽車產業世代更迭之際，能提供 Skoda 客戶最完整的汽車生態價值鏈服務。」

尚騰汽車集團執行長吳睿弘宣告打造全台最大旗艦多功能展示暨服務中心。
尚騰汽車集團執行長吳睿弘宣告打造全台最大旗艦多功能展示暨服務中心。

Volvo 成為首間簽屬 SteelZero 無石化煉鋼計畫的汽車製造商

Mazda e-SKYACTIV X 汽油壓燃引擎獲 2022 日本發明專利肯定

Honda HR-V 深度賞｜進步還退步？這車多少錢你買單？

正式售價81.9萬元起，Honda All New HR-V全國據點6月18日上市

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀