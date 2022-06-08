死亡數怎降？醫：免等快篩陽　長照病患符2條件就應給藥

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃景泰認為，如果要科學解讀死亡數，就要有絕對正確的母數，現在大家注重的死亡率「千分之一保衛戰」，母數不太精確就是最大的問題，若是母數太小，死亡率就會很難看，應該要透過學術性方法統計實際數字。
黃景泰舉例，前陣子有大批民眾檢驗是為了保險理賠，後來有些人為了避免請病假扣薪水，不願進行篩檢，有些人沒有症狀或是症狀輕微，也不會天天篩檢，想要知道正確的確診數，只靠民眾出來篩檢是不準確的，仍有許多民眾快篩陽性，但因有個人考量不願經醫師判斷通報確診，這些都會影響確診數，「其實如果我們把真的確診都抓出來的話，事實上其實我們死亡率就不會這麼高啊！」
黃景泰分享，醫院在本波大流行前，每日都有400至500人甚至逾千人因有住院、陪病、檢查等需求進行篩檢，這些人皆為陰性無人確診，而現在確診率則已提高5%至10%，像是政府可以透過類似方式進行科學性調查，推估確診數目會比較客觀，看到的死亡數也比較不駭人。
被問及該如何降低死亡率，黃景泰直言，死亡病人多來自長照中心，「長照中心是一個最大的問題」，目前規定仍死守一定要快篩陽性才能投藥，但機構內若已有確診者，其餘快篩陰性者，只要符合TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）且有發燒、咳嗽等疑似症狀，就應該立刻給藥，不要再等快篩陽性，其餘高暴露環境、高危病人也可比照辦理。
另要特別注意的是，台灣許多個案從確診到死亡多在5天內，黃景泰提醒，可能要注意是否有延遲診斷，可能病人早就感染但卻未被診斷，應該要檢討有無加強診斷辦法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。