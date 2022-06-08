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死亡數怎降？醫：免等快篩陽　長照病患符2條件就應給藥

▲醫師認為，若長照病患符合TOCC且已有疑似症狀，就應盡早給藥降低死亡率。（圖／Shutterstcok）
▲醫師認為，若長照病患符合TOCC且已有疑似症狀，就應盡早給藥降低死亡率。（圖／Shutterstcok）

記者許若茵／台北報導

2022-06-08 17:22:35

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增8萬195例本土確診個案、159例死亡，單日死亡數再創新高。對此，長庚紀念醫院林口醫學中心內科部感染醫學科教授級主治醫師黃景泰接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，「長照中心是一個最大的問題」，若長照病患符合TOCC且已有疑似症狀，就應盡早給藥降低死亡率。

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今新增本土確診個案8萬195例、159例死亡，再破單日死亡數新高。黃景泰說明，死亡是「落後指標」，看到死亡後已經無法再改變，不像若是積極處理確診數，就能改變預後、減少死亡，看到死亡數時，就已經是蓋棺論定。

黃景泰認為，如果要科學解讀死亡數，就要有絕對正確的母數，現在大家注重的死亡率「千分之一保衛戰」，母數不太精確就是最大的問題，若是母數太小，死亡率就會很難看，應該要透過學術性方法統計實際數字。

黃景泰舉例，前陣子有大批民眾檢驗是為了保險理賠，後來有些人為了避免請病假扣薪水，不願進行篩檢，有些人沒有症狀或是症狀輕微，也不會天天篩檢，想要知道正確的確診數，只靠民眾出來篩檢是不準確的，仍有許多民眾快篩陽性，但因有個人考量不願經醫師判斷通報確診，這些都會影響確診數，「其實如果我們把真的確診都抓出來的話，事實上其實我們死亡率就不會這麼高啊！」

黃景泰分享，醫院在本波大流行前，每日都有400至500人甚至逾千人因有住院、陪病、檢查等需求進行篩檢，這些人皆為陰性無人確診，而現在確診率則已提高5%至10%，像是政府可以透過類似方式進行科學性調查，推估確診數目會比較客觀，看到的死亡數也比較不駭人。

被問及該如何降低死亡率，黃景泰直言，死亡病人多來自長照中心，「長照中心是一個最大的問題」，目前規定仍死守一定要快篩陽性才能投藥，但機構內若已有確診者，其餘快篩陰性者，只要符合TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）且有發燒、咳嗽等疑似症狀，就應該立刻給藥，不要再等快篩陽性，其餘高暴露環境、高危病人也可比照辦理。

另要特別注意的是，台灣許多個案從確診到死亡多在5天內，黃景泰提醒，可能要注意是否有延遲診斷，可能病人早就感染但卻未被診斷，應該要檢討有無加強診斷辦法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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