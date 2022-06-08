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iPhone將改用Type-C充電　達人、配件商都狂讚：「雙贏」

▲配合歐盟新規定中小型電子產品需統一採用Type-C介面，iPhone特規的Lightning連接埠很有可能在2024年秋天走入歷史。（圖／記者林盈君攝）
▲配合歐盟新規定中小型電子產品需統一採用Type-C介面，iPhone特規的Lightning連接埠很有可能在2024年秋天走入歷史。（圖／記者林盈君攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-08 17:38:322022-06-08 17:47:17

歐盟為減少電子垃圾的產生，要讓消費者可透過同一個充電裝置為多款電子產品充電，因此決議所有中小型可攜電子裝置，包含手機、相機、電子書、耳機、掌上遊戲機、平板等都必須使用Type-C作為共通充電介面，而生產業者必須在2024年秋季以前遵循新規定。這項立法也意味著目前iPhone使用的Lightning介面，未來也必須配合歐盟新規定改為Type-C，iPhone特規的Lightning連接埠即將在2024年走入歷史。

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針對此一重大的改變，3C科技達人Tim哥認為，對於消費者和配件商來說是個雙贏局面！以消費者來說，統一之後不管是安卓用戶或是iPhone手機都能共用同一充電線，便利性大幅提升。而對於真正的果粉來說，也不會有太大陣痛期，Tim哥指出目前Apple不少裝置都已經採用Type-C介面，像是蘋果筆電、iPad Pro等，未來iPhone可以直接銜接不需要額外購買線材。

▲Tim哥指出目前Apple不少裝置都已經採用Type-C介面，像是蘋果筆電、iPad Pro等，未來iPhone用戶可以直接銜接不需要額外購買線材。(圖／翻攝官網)
▲Tim哥指出目前Apple不少裝置都已經採用Type-C介面，像是蘋果筆電、iPad Pro等，未來iPhone用戶可以直接銜接不需要額外購買線材。(圖／翻攝官網)
此外，對於配件商來說，近3年的過渡期在Lightning相關產品的下單需會趨於保守，長遠來看民眾對於Type-C充電線材還是會有需求，未來選擇可能會以多孔和快充為首選。

《NOWnews今日新聞》同時私下詢問其他配件商，配件商不諱言的透露，自從iPhone不提供充電配件，其他手機廠也跟進，反而讓配件商在充電商品大賣，業績至少增加了15％。對於未來統一改成Type-C更是樂見其成，業者表示，正規Lightning線材在販售時都需要支付給Apple授權金，未來統一為Type-C之後不需要再被Apple賺一筆，將來線材在末端售價上更具有彈性空間，對於消費者和廠商來說都是雙贏局面。

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