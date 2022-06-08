攜手小農打造水果系爽口咖哩！創意和風洋食好吃好拍

高雄英迪格酒店一樓Craft咖啡廳推出全新菜單，以創意和風洋食帶來驚喜，更攜手高雄在地友善小農，將鮮美水果入菜，讓食材從產地新鮮直送餐桌。推出清爽生拌沙拉、酥脆解憂炸物、漁夫出港海鍋燒、正海港男子飯等，其中「小農水果咖哩」加入在地時令水果烹調，會隨著季節變化呈現水果不同的時令風味，讓民眾每一次品嚐都有驚喜感受。
Craft咖啡廳以產物豐饒的土地印象為初衷，由主廚率領廚房團隊，耗時半年的時間，親自走訪20多處高雄農地，從種植方式、品種特色、肥料選用到採收環節，尋找對土地懷抱著永續發展的友善小農，從中挑選出適合的食材原料並進行研發，讓每一道餐點都能展現出食物的原汁原味。
人氣餐點「小農水果咖哩」主廚選用歷經長時間熟成的咖哩，加入蘊涵來自高雄大樹無毒有機紅鑽石芭樂、 添加益生菌栽種的大寮土鳳梨以及三代務農的旗山香蕉等友善小農水果，讓濃郁辛香的咖哩帶有酸甜爽口果香。米飯也特別選用有機無農藥的橋頭長秈米，口感飽滿香Q。特別的是，清甜的咖哩醬汁，會隨季節有不同的香氣與口感，美味而充滿驚喜。
消費者可以選擇品嚐原味的熟成蔬果咖哩，也可以加價100至180元不等的價格 升級套餐，提供牛肉、雞肉或松阪豬等選擇，套餐另附贈三款和風小菜、湯品及冰茶。
除了水果咖哩外，Craft咖啡廳也提供多款以海鮮食材為主的豐盛料理，像是正海港男子飯、漁夫返港慶豐收、烏溜溜水噹噹炒飯等，讓高雄海港印象深植味蕾。而松露薯條、唐揚雞等酥脆炸物，搭配特調沾醬，口感美味再提升，也是必嚐品項。
即日起至8月31日來店消費任一款餐點，出示指定圖片即可免費兌換「桑葚冰沙」或 「軟殼蟹沙拉」乙份，每日限量贈送。