語出驚人！若遭制裁　陸學者：必將台積電搶到中國手中

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陳文玲還稱，台積電正加快向美國轉移，要在美國興建多個晶圓代工廠，「我們絕對不能讓它轉移的目標全部實現」。
台積電是全球半導體晶片設計和生產供應鏈的中心環節，其領先全球的3奈米製程是尖端軍事和民用電子產品的所需晶片的關鍵，市佔率目前佔全球九成以上。台積電也因此被稱為是台灣的「護國神山」，也被美國視為未來尖端武器和民用產品研發的核心所在。
而中國是全球半導體晶片最大的買家與用戶，但在美中貿易戰爆發後，美國對中國尖端半導體晶片禁運的政策，連涉及美國技術和產品的相關商品也不能向中國出口。為打破美國的封鎖，中國自己投入巨資，全力發展自己的半導體工業，但是受制於美國主導的禁運政策，目前中國半導體企業的技術水平與台積電相比有好幾個代差。
有鑒於台積電在全球半導體產業鍊與供應鏈中的關鍵地位，過去曾有美國學者建議，一旦北京發動侵略台灣的軍事攻擊行動，台灣應該自己摧毀台積電，以打消北京攻占台灣的積極性，顯現出西方學者對台積電以及台積電所代表的尖端半導體技術的重視程度。
針對陳文玲的發言，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫7日表示，中國現在連經濟學家都變成戰狼，「用政治邏輯談經濟問題，只能說，前景堪憂」。
台灣國防安全研究院助理研究員王銹雯在接受《自由亞洲電台》訪問時表示，按照陳文玲表達的想法，中國就算奪取了台灣，但是摧毀了台積電的生產能力，就算佔領了也沒有用，指出「中國就算拿到台積電在他手上，就像我們拿到很厲害的武器，或是最新的電腦，你不會用還是沒有辦法」。