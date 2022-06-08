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烏克蘭學校遭炸毀學子不屈　穿禮服廢墟前拍畢業照

▲加拿大多倫多的埃皮舍瓦（Anna Episheva）在推特（Twitter）分享一張她16歲侄女瓦萊麗（Valerie）穿著紅色舞會禮服，站在哈爾科夫（Kharkiv）殘破不堪校舍前的照片。（圖／翻攝自推特）
▲加拿大多倫多的埃皮舍瓦（Anna Episheva）在推特（Twitter）分享一張她16歲侄女瓦萊麗（Valerie）穿著紅色舞會禮服，站在哈爾科夫（Kharkiv）殘破不堪校舍前的照片。（圖／翻攝自推特）

文/中央社

2022-06-08 18:01:59

（中央社基輔8日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭已逾3個月，許多烏克蘭學校遭轟炸夷為平地，但有一群年輕畢業生穿著禮服返回淪為廢墟的學校，堅決要慶祝畢業典禮這個人生中重要的里程碑。

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英國「電訊報」（The Telegraph）和天空新聞網（Sky News）報導，加拿大多倫多的埃皮舍瓦（Anna Episheva）在推特（Twitter）分享一張她16歲侄女瓦萊麗（Valerie）穿著紅色舞會禮服，站在哈爾科夫（Kharkiv）殘破不堪校舍前的照片。

埃皮舍瓦說：「我侄女今年原本要從她的高中畢業。她和朋友們買了禮服，並期待這一天的到來。然後俄羅斯人來了。」

埃皮舍瓦在臉書（Facebook）引述瓦萊麗的話：「我今年16歲，就讀於哈爾科夫134學校，在學校中有很多朋友，我們就像一個大家庭。」

「我和女孩們一起選擇禮服，對每個人在舞會當天都會很漂亮感到興奮。但後來俄軍來了，毀了我們夢寐以求的所有計畫！」

在埃皮舍瓦分享的影片中，可以看到有一群學生在操場上跳著與學校告別的華爾滋，旁邊有家長在錄影並支持他們的孩子。

埃皮舍瓦表示：「烏克蘭有111所學校被俄國徹底摧毀。除非烏克蘭軍隊能夠阻止他們，否則這個數字將會持續增加。」

烏克蘭第2大城市哈爾科夫戰前人口約140萬，居民多講俄語，是戰爭初期俄軍試圖占領的重要軍事目標之一。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110608

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