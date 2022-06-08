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不怕打房！「蔡姓富豪」砸6.65億現金　購入2戶西華富邦

▲台北市大直豪宅「西華富邦」再傳有一名蔡型富豪，砸6.65億現金購入38樓2戶，單價約233萬元。（圖／台灣房屋提供）
▲台北市大直豪宅「西華富邦」再傳有一名蔡型富豪，砸6.65億現金購入38樓2戶，單價約233萬元。（圖／台灣房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-08 17:33:56

台北市大直豪宅「西華富邦」，近期成為台北指標性豪宅，交易屢屢創新高價引爆話題！根據最新實價登錄揭露，「西華富邦」4月成交高樓層38樓2戶，合計總價6億6528萬元、單價約233萬元，總計285.52坪。經查謄本買家都為「蔡姓自然人」，為全額無貸款買進。由於去年11月富邦蔡家才以總價6.8億元購入2戶西華富邦，這次買家登記地址也都在台北市仁愛路三段，是否又是富邦蔡家出手引發外界熱議。

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進一步觀察今年1~4月台北市單價超過200萬元「超豪宅」交易狀況，目前包括「西華富邦」、「松濤苑」、「潤泰敦峰」等，共7筆交易名列200萬元俱樂部！其中「西華富邦」、「潤泰敦峰」各有3筆。而7筆交易中就有5筆為無貸款購置，佔比高達7成，顯示豪宅客還是滿手現金，絲毫不畏懼打房，且透過購置房地產保值又抗通膨。

第一建經研究中心副理張菱育表示，雖然近年央行一再釋出打炒房措施，購置高價住宅貸款降為4成，且無寬限期，但是過去豪宅本就已有限制貸款，再加上觀察許多超豪宅交易都採無貸款方式買進，因此央行限貸對豪宅的買氣影響較小，而近年股市投資熱潮，讓許多人獲利表現頗佳，手中擁有資金後，再尋找相對穩健的轉投資標的，進一步「錢進不動產」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市200萬俱樂部的超豪宅，1戶總價動輒3、4億，客層都屬於金字塔頂端，其中不乏家族企業型的富豪，資產財力豐厚，對於大筆資產傳承都需長線佈局，買豪宅則是常見的資產規畫，也是提早為子孫置產，因此許多富豪家族會在同一豪宅中一次買多戶群居，這也是第一代企業主維繫感情和家族力量的作法之一

在200萬元超豪宅俱樂部中，「西華富邦」最常見家族型買盤。張旭嵐指出，「西華富邦」有萬豪酒店的酒店式管理服務，本身就很吸引企業家購入，水岸景觀和大直生活圈等條件優越，因此一次購入同層2戶或一次買多戶的案例更所在多有，儼然成為企業家指名收藏的豪宅之一，作為家族成員自住或長期持有置產之用，而且高樓層能居高臨下俯瞰台北市，因此目前28樓以上穩居200萬行情寶座。

而中正區「松濤苑」總戶數僅20戶，目前總計實價揭露10筆交易，且全數單價都超過250萬元，是台北西區均價最高的指標豪宅，不乏由自家人或相關企業購入自建案；而位於市民大道四段的「潤泰敦峰」為松山區熱門豪宅之一， 2012年由潤泰創新以近82億、每坪土地610萬，向飲料業者黑松高價標下，創下紀錄，以基地退縮超過50米的建築規劃，並以綠蔭降低景觀壓迫和噪音干擾，扭轉高架橋旁的劣勢，且因緊鄰微風廣場百貨，和東區生活圈，整體機能佳，吸引不少企業主和高資產族青睞，20樓以上高樓層也站穩200萬行情。


 

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