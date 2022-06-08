恩恩爸11天拿無真相 綠發言人：無人性如《火神的眼淚》
中和2歲男童恩恩案延燒，昨日有前消防員具名爆料，在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北市消防長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，而新北也承認是「還原」話務繁忙情況，卻仍然提告，引發論戰。民進黨發言人黃彩玲今（8）日下午表示，新北市政府的處理彷彿台劇《火神的眼淚》的情節，規則長官制定，出事就下屬扛責。這是泯滅人性的政治操作；請新北市長侯友宜勇於面對，因為恩恩爸爸要的真相，只有侯友宜能給予。
「我們一向把消防弟兄的安全擺第一位！」、「我們真的很想知道真相」、「我說的就是真相」、「為什麼當天無線電通話錄音，只能聽到你們修剪過片段？」，黃彩玲說，這段似曾相識的對話，是台劇《火神的眼淚》的其中一段，消防局處長官有意隱匿真相，讓出任務不幸往生的消防員家屬得不到真相。沒想到，類似劇情在新北市真實上演，還是侯友宜親自上陣，消防局不只掩蓋真相，甚至自導自演給恩恩的爸爸看。
黃彩玲表示，更讓人痛心的是，在新北市的英雄大戲被揭發後，國民黨議員和參選人接連跳出喊聲「消防局長下台」，還稱民進黨無所不用其極在攻擊基層防疫人員；而侯友宜本人受訪，更只回了一句「支持捍衛消防弟兄的清白和尊嚴」，便把媒體對於「市府演很大」的相關提問，通通推給消防局長回答。
黃彩玲表示，侯友宜、侯家軍責任一刀切的手法，宛如《火神的眼淚＿侯導篇》，規則長官制定，出事就下屬扛責，這才是真正泯滅人性的政治操作。她質疑，「若沒侯市長授意，前線誰有時間演這場戲？若沒侯市長授意，誰敢演這齣隨時會被揭穿的大戲」。
黃彩玲表示，第一線醫護人員、警消同仁撐起台灣防線，非常辛苦，請侯友宜扛起責任，別在關鍵時刻「嘴巴力挺、手刀切割」。她感嘆，戲劇終究是戲劇，回到真實生活，恩恩爸爸要的真相，只有侯友宜能給予。