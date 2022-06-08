COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄今增11026例確診　陳其邁明天宣布是否延長遠距教學

▲高雄今天新增11026例確診，陳其邁表示，高雄處於高原期，明天宣布是否延長遠距教學。(圖／高市府提供)
▲高雄今天新增11026例確診，陳其邁表示，高雄處於高原期，明天宣布是否延長遠距教學。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-08 17:58:49

高雄今（8）日新增11026例確診，疫情仍在高原期，針對高中以下遠距教學至6月12日是否會再延長，市長陳其邁表示，今晚會召開專家會議討論，明天宣布。同時，陳其邁也宣布，下周起市府會開設大型社區施打站，方便起65歲以上長輩，施打。他也重申過去的便民服務，長者免費搭小黃施打等都照常實施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲6月8日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲6月8日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲各縣市確診5日平均移動線高雄市目前正處高原期。(圖／高市府提供)
▲各縣市確診5日平均移動線高雄市目前正處高原期。(圖／高市府提供)
衛生局簡任技正潘炤穎也分析指出，經過疫調轉銜後高雄今新增11026例確診，他也特別拜託12至19確診比例7.4%，與昨天相比大幅增加。20至29歲為14.2%，也上升0.3%。雖目前高市處於疫情高原期，年輕族群的社交、群聚狀況比其他年齡層高。

▲全國各縣市新冠肺炎盛行率。(圖／高市府提供)
▲全國各縣市新冠肺炎盛行率。(圖／高市府提供)
潘炤穎也指出，12至19歲已經在家中線上學習一段時間，但6月7、8日確診人數大幅上升，請家長和師長提醒在家的國高中同學盡量待在家，避免外出，避免與不特定人士直接聯繫。

衛生局長黃志中表示，目前高雄共有2283床負壓、專責病房，空床數為1181床，空床率達51.7%。共有6萬9421人進行居家照護。

教育局長謝文斌說，今天高市校園疫情略為下降，快篩陽性有1184人，高中職和國中有462人、國小和幼兒園則為722人。今天高雄持續進行國小校園疫苗施打，今天有35所學校，統計至昨天施打率達74%。這兩天國、高中疫苗也陸續施打，目前共有28所學校完成施打。

至於，針對有特教生家長希望市府提供唾液快篩試劑。陳其邁表示，唾篩較舒服、便利，但影響到結果變數很大，因涉及口腔清潔、準備、整理等，動作較為繁複，要做到標準化較困難。

陳其邁也認為，唾液試劑的敏感性也較低，也常有不精確狀況，這對傳染病預防不利，綜合考量0至2歲建議做PCR，2歲以上則先做居家快篩。陳其邁也指出，快篩使用時機是有症狀或是跟確診者有接觸時候驗，不用沒有接觸史、症狀就快篩，也沒有必要。

潘炤穎也說，口腔有食物、殘渣等，鼻咽相對單純，因此唾篩的干擾較多。以檢體取得、處理部分，都是比較推薦鼻咽試劑，因此公費篩劑都是以鼻咽式的為主。如果特定族群採檢較困難，也可以採用PCR，另外如果孩子難以採檢，也可先採檢家人，先排除相關風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

恆春警線上攔檢詐欺車手　成功追回老翁80萬現金

高雄大雨特報　陳其邁：市民朋友出門注意安全

高雄增12555　陳其邁宣布明天起關懷包加發確診者1劑快篩

攜手小農打造水果系爽口咖哩！創意和風洋食好吃好拍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀