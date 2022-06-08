高雄今增11026例確診　陳其邁明天宣布是否延長遠距教學

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潘炤穎也指出，12至19歲已經在家中線上學習一段時間，但6月7、8日確診人數大幅上升，請家長和師長提醒在家的國高中同學盡量待在家，避免外出，避免與不特定人士直接聯繫。
衛生局長黃志中表示，目前高雄共有2283床負壓、專責病房，空床數為1181床，空床率達51.7%。共有6萬9421人進行居家照護。
教育局長謝文斌說，今天高市校園疫情略為下降，快篩陽性有1184人，高中職和國中有462人、國小和幼兒園則為722人。今天高雄持續進行國小校園疫苗施打，今天有35所學校，統計至昨天施打率達74%。這兩天國、高中疫苗也陸續施打，目前共有28所學校完成施打。
至於，針對有特教生家長希望市府提供唾液快篩試劑。陳其邁表示，唾篩較舒服、便利，但影響到結果變數很大，因涉及口腔清潔、準備、整理等，動作較為繁複，要做到標準化較困難。
陳其邁也認為，唾液試劑的敏感性也較低，也常有不精確狀況，這對傳染病預防不利，綜合考量0至2歲建議做PCR，2歲以上則先做居家快篩。陳其邁也指出，快篩使用時機是有症狀或是跟確診者有接觸時候驗，不用沒有接觸史、症狀就快篩，也沒有必要。
潘炤穎也說，口腔有食物、殘渣等，鼻咽相對單純，因此唾篩的干擾較多。以檢體取得、處理部分，都是比較推薦鼻咽試劑，因此公費篩劑都是以鼻咽式的為主。如果特定族群採檢較困難，也可以採用PCR，另外如果孩子難以採檢，也可先採檢家人，先排除相關風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。