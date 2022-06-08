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日本夏季供電拉警報！睽違五年籲全國節電、室溫調至28度

▲日本政府面臨電力供應問題，內閣宣佈召開「電力供給檢討會」，呼籲民眾、企業配合節電政策。圖為日本家電量販店為了節電，將展示用的電視電源全部關閉。（圖／翻攝自《讀賣新聞》）
▲日本政府面臨電力供應問題，內閣宣佈召開「電力供給檢討會」，呼籲民眾、企業配合節電政策。圖為日本家電量販店為了節電，將展示用的電視電源全部關閉。（圖／翻攝自《讀賣新聞》）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-08 17:44:59

日本今年電力拉警報，尤其夏天、冬天恐面臨缺電問題，日本內閣官房長官松野博一在昨（7）日內閣會議上召開5年來首度「電力供給檢討會」，呼籲民眾、企業節約電力使用，這是日本政府自2017年以來，睽違5年再次提出節電呼籲。

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日本今年面臨電力供需窘迫情況，綜合日媒報導，日本政府於周二上午召開電力需求供給相關的檢討會，其中內閣官房長官松野博一提到，由於日本國內有多座老舊火力發電廠停運，加上受到地震影響，因此決定向企業與一般家庭提出「夏季節電要求」。

距離上次在2017年召開相關會議，前後已經間隔5年，松野博一表示，短時間內難以提升電力供應能力，預計將重啟停止中的火力發電廠，並把非化石能源發電的運用拉到最大限度，但目前仍需全國盡最大努力節能省電，且得在今年冬天來臨前，制定比去年夏天更強的節能省電對策。

不過松野博一也稱不希望對國民生活和經濟活動造成困擾，因此在節電政策上「不會訂下單一的節電目標」，這項「節電要求」的施行期間將從今年7月1日起至9月30日，政府強調特別是在「太陽能發電量減少」以及「電力供需緊張」的下午5點到8點左右，更需要日本全體民眾節電。

日本經濟產業大臣萩生田光一，也在記者會上也呼籲民眾將室內溫度調成28度、關掉不必要的照明燈具、店面可採用間隔方式照明，冰箱不要塞得太滿等具體作為，萩田光一表示，相比室內設定26度，設定28度預計能帶來6%的節電效果。該項電力供需審查會議內提到，礙於俄烏戰爭造成能源採購不確定性增加，企業或家庭的電力都需盡早作準備。

報導指出，一到夏、冬季，日本民眾會頻繁使用冷暖氣調節室內溫度，導致電力使用量倍增、供需失去平衡，因此到2015年為止，日本政府曾多次要求家庭和企業節約用電。

回顧過去日本的電力供需，目前媒體透露若要達到穩定供應，至少預備率要達到3%，相關單位則預測東北、東京和中部3家電力公司轄區今夏將降至3.1%，加上2011年因發生311東日本大地震後，福島第一核電廠發生事處在長期停運狀態，電力供給與需求的不對等引發相關單位擔憂。

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