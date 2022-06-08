名家論壇》錢震宇／如果陳部長變陳市長

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被問到台北市是否會跟大陸開啟城市間交流互動，陳市長會說「跟他們沒關的，我們有一點興趣，跟他們有關的，我們不要」，被問到為何排斥大陸，陳市長會說，「因為他們餓死的會比病死的還多」。連陳宗彥說大陸是哪一個國家，陳市長也跟著往下說，每個人都有他的觀點，那要問他。
請問號稱首善之都的台北市民，能夠接受這樣充滿意識形態的嘴砲市長嗎？
但民進黨台北市長人選就等一個人，那人就是陳時中。說到這，真的要替林佳龍抱屈，人家好歹也做過立委、台中市長、交通部長，怎麼也不比衛福部長差；林佳龍還是耶魯大學政治學博士，比起陳時中只是北醫牙醫系畢業，應該強不少吧！但蔡英文就是不愛林佳龍，獨獨鍾情陳時中，是喜歡他的無賴，還是尬意他的傲嬌，又或許兩者皆有。
陳時中作為一位民進黨黨員，非常忠誠；作為疫情指揮中心指揮官，非常失職。
今年5月1日中華民國牙醫師公會全聯會舉行40周年慶，即便疫情已經升溫，確診人數不斷攀升，陳時中回到「老家」開心的脫口罩用餐，還說「大家都知道(Omicron)以輕症為主，怎樣有一個自然的免疫力，打疫苗是要得到人為的免疫力，這兩個的一個防線，人為的跟自然的，如果有相當大的一個比例，那就能夠讓我們早日回歸正常的生活。」
一個應該是以專業、醫學根據來處置的病毒傳染病，被陳時中說成是輕症，只要自然染疫就可以免疫。對照今天台灣動輒100多位確診死亡，8萬多人確診，陳時中還在講自然染疫、輕症不用擔心，然後自己就可以脫罩吃飯，別人都不行，這難道不是另一種的權力擴張嗎？如果掌管全國人民健康的部長可以任意講這種不負責任的話，那如果他擔任台北市長的話，會不會更加放肆、囂張？
一個該負責任、該承擔一切的醫療第一線指揮官，竟然從沒上過前線作戰，就是躲在指揮中心裡講空話，然後動不動就要大家一起齊心防疫，一下說外界不要口水、一下說批評的話大可不必，從沒有一次認錯，向國人承認防疫確有疏失。陳時中「嘴巴很硬，肩膀很軟」，這樣的人若坐上地方父母官，才是災難的開始。
青菜蘿蔔各有所好。如果陳時中真的這麼強，喜歡陳時中的民進黨人就趕緊行行好勸蔡英文快點換人，讓他去選台北市長，不要再折磨台灣民眾，也讓林佳龍好過一點吧。拜託不要再用無辜的生命跟民眾的健康當成自己仕途的籌碼了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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