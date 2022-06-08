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恩恩案延燒　顏若芳批國民黨：無恥噤聲、孩子成政治工具

▲恩恩案持續延燒，新北市長侯友宜與市府的處理態度引發譁然。（圖／資料照）
▲恩恩案持續延燒，新北市長侯友宜與市府的處理態度引發譁然。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-08 17:58:31

中和2歲男童恩恩案延燒，昨日有前消防員具名爆料，在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北市消防長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，而新北也承認是「還原」話務繁忙情況，引發論戰。民進黨台北市議員參選人顏若芳表示，前陣子高喊「一個孩子都不能少」的國民黨，結果現在面對一個孩子的驟逝，卻沒有人聲援恩爸，對比中央乾脆提供協助，更顯新北市的拖拖拉拉，呼籲國民黨民代應該要求新北市府送辦調查有失職疑慮的公務人員，「你們的老闆是人民，不是中國國民黨，ＯＫ？」。

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▲民進黨發言人顏若芳。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
▲顏若芳表示，無論是國民黨中央，或是新北市的國民黨議員，都該儘速要求新北市府送辦調查有失職疑慮的公務員以自清。（圖／資料照）
顏若芳說，中央乾乾脆脆、地方拖拖拉拉、國民黨集體噤聲，難道這就是他們面對「孩子走了」的態度嗎？今天恩爸對當初1922花了143分鐘聯繫新北市衛生局一事提出不滿，所以疫情指揮官陳時中除了說明1922的職權無法直接調動119消防單位外，也公開表示將全面檢討1922對緊急事件處理的SOP。

顏若芳表示，同樣面對一位心急如焚的爸爸，中央除了馬上提供1922跟恩爸的對話錄音檔外，針對恩爸進一步要求橫向聯繫的相關檔案，也表示會儘快提供；反觀新北市政府，從5月29日恩爸寄出調閱通聯資料申請書以來，已經超過10天，市府卻一直拖拖拉拉不願正面回覆，提供的資料東缺西缺，還在未告知恩爸的前提下，動用消防局人員演戲，後來又辯稱是「模擬」。

顏若芳說，前陣子高喊「一個孩子都不能少」的國民黨，結果現在面對一個孩子的驟逝，卻沒有人聲援一位心急如焚尋找真相的爸爸，集體噤聲之下，更驗證了國民黨拿孩子的生命進行政治操作的無恥行為。

顏若芳表示，每位孩子都是父母的心肝寶貝，面對孩子的離去，傷痛更是難以言喻。無論是國民黨中央，或是新北市的國民黨議員，都該儘速要求新北市府送辦調查有失職疑慮的公務員以自清，並儘速應恩爸要求，還原完整真相，不要說一套做一套，拿孩子的生命當作政治的工具，「你們的老闆是人民，不是中國國民黨，ＯＫ？」。

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