調研：2022全球半導體營收估年增13.7%　供應鏈仍有挑戰

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IDC預計，這些應用在2022年將繼續成長，但由於消費性市場到今年第四季將開始出現放緩，整體成長將會比較溫和。由成熟製程提供服務的終端市場受半導體供應限制的影響最大，製造商放緩了生產線或放緩了新產品和功能的推出。這些短缺推動了平均銷售價格（ASP）的上升，因為在過去幾年裡，大多數設備應用的需求都在成長。
IDC指出，三星從英特爾手中奪走了半導體的龍頭位置，因為2021年的記憶體銷售成長相當快，達到758億美元，而2020年的半導體公司營收為577億美元，年成長率31.1%。
排名前五的公司還包括SK海力士、高通和美光。2021年，前10名公司佔據了整個半導體市場的58%，而前20名公司佔據了76%的市場，分別高於2020年的57%和75%，顯示出市占領導者的持續成長。在IDC調查的200家供應商中，超過120家公司在2021年的成長率超過20%。
IDC預計前端製造 將在今年第三季滿足需求，但後端製造和材料供應鏈正在延長交貨時間，並將短缺延長到今年年底和2023年上半年。對於2022年，IDC認為全球半導體銷售繼續保持韌性，雲端運算、網路基礎架構和汽車市場保持長期成長，在2021年的半導體短缺期間，代工廠和無晶圓廠Fabless及IDM供應商簽訂的長期協議將支持平均銷售價格，並在今年為半導體供應商帶來需求的可見性，支撐產能擴張，特別是在更成熟的製程。
在記憶體市場，IDC預測2022年DRAM和Flash將分別成長18%和26%，儘管今年稍晚預計會出現價格損耗。預期整體記憶體市場仍將受到通貨膨脹，中國的停產和烏俄戰爭的持續影響。隨著上海在6月底開始放寬限制並開放，再加上刺激政策重啟被封鎖城市的經濟，中國經濟可能在2022年下半年適度復甦，預料對整體市場將是正面助益。
IDC預測，2021-2026年的五年年複合成長率（CAGR）將成長4.93%。IDC半導體研究經理Nina Turner表示：「半導體產業在2021年成長極其強勁，但一些半導體市場的短缺和庫存緊張仍然存在。半導體產業的全球化性質受到了COVID-19的挑戰，並繼續受到區域性停產的影響，但我們重申IDC對2022年的展望為積極成長。從長遠來看，新的工廠和投資公告將增加大量的產能，並可能增加2023年後產能過剩的風險。」
IDC半導體部門的集團副總裁Mario Morales指出：「整體而言，隨著2020年開始的超級週期在今年繼續，半導體產業今年仍然有望實現健康的成長。雖然金融和終端/系統市場仍然狹隘地關注供應鏈各特定部門的短缺問題，但需要強調的是，半導體對每個主要終端/系統類別和新興應用的成長都非常關鍵，在未來五到七年內其重要性仍然有增無減。」