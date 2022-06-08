環評初審、綜規過關　高捷小港林園線拚年底動工

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接著登場的是交通部111年6月8日上午召開「高雄捷運小港林園線綜合規劃」審查委員會視訊會議，由交通部胡政次主持，會中邀集專家學者及相關部會包括行政院交通環境資源處、國家發展委員會、公共工程委員會等機關共同與會。高雄市政府由副市長林欽榮率捷運局、財政局、交通局、經濟發展局及都市發展局代表參加，會議結論：高雄市政府所提小港林園線綜合規劃報告原則通過，請高雄市政府依與會各委員及單位所提意見修正報告書，並由專家學者確認後，依程序提報送交通部核轉行政院核定。
高雄市副市長林欽榮表示，捷運小港林園線計畫路線行經三大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環，且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成之環境污染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，推動小港林園線實有其重要性及必要性。目前環境影響說明書及綜合規劃報告分別通過專案小組初審會議及捷運計畫審查委員會，倘後續綜合規劃、環評及基本設計皆順利獲中央核定，預計111年底可開始動工興建，目標為119年完工通車。
捷運局長吳義隆指出，針對本案RL7站址議題，捷運局與中油公司及石油公會多次溝通討論，現行提送方案已距離中油廠區外300公尺遠，未來延伸至屏東路段，經過中油廠區及其他化工廠區，將規劃全面採用防火防爆鋼板防護罩，以隔絕噪音、熱氣、防爆、遮焰等防護功能，預防捷運設施受到周邊廠區工安事故影響，該設施已運用於臺電、化學工程生產區及捷運等實際案例。今日本案已由交通部審查委員會審查通過，後續將持續爭取中央各部會鼎力支持與協助，請行政院儘速核定本計畫。