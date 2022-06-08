替強尼戴普打贏官司！女律師升職了 「天價薪水」曝光
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的毀謗官司纏訟多時，終於在日前強尼戴普勝訴，女方判賠男方1035萬美金（約台幣3億元），其中強尼戴普的律師卡蜜兒（Camille Vasquez）被視為最大功臣，近來卡蜜兒被爆出在2個月內升官，甚至有資格在年收入67億元律師所分紅。
成功翻身的強尼戴普如重獲新生，日前宣布會在7月時與好友Jeff Beck一起發行專輯，也因為這樁官司讓強尼戴普再度爆紅，走到哪都有粉絲追隨，因此最近流出一張強尼戴普為粉絲簽名，卻遭保鑣架走的照片，會被保鑣強制架走的原因，其實是為了不耽誤強尼戴普的下個行程，但也由此可知強尼戴普翻紅後的人氣之高。
除了強尼戴普本人受惠外，據外媒報導，強尼戴普的「聖光女律師」卡蜜兒，在官司中的亮眼表現，讓許多律師事務所爭相挖角，她所屬的Brown Rudnick律師事務所，在美國時間7日宣布卡蜜拉確定升官，從一般律師晉升成為公司合夥人只花了4年時間，Brown Rudnick律師事務所讚賞卡蜜拉：「卡蜜兒在強尼戴普審判期間的表現向全世界證明，她現在已經準備好邁出下一步了。我們為她感到自豪，並期待她在成為我們的合夥人之後，創造出更優秀的成就。」此外，根據《ETtoday》指出，Brown Rudnick律師事務所去年的總收入為2.2億美元（約台幣67億元），合夥人有百位之多，每位合夥人1年平均獲利高達130萬美元（約新台幣3800萬元），利潤豐厚。