268億富少追不到的女人！第一網紅「仙氣美貌」曝光
大陸前首富「萬達集團」董事長王健林獨子王思聰，坐擁60億（約台幣268億元）身價，女友一任換過一任，新歡是擁有85萬粉絲的24歲網紅慎婕，算算這是他的第十五任女友，不過貴為「國民老公」，王思聰情史裡也有把不到的妹，「姬圈第一網紅」孫一寧曾公開王思聰苦追4年的聊天紀錄，雙方在網路上大戰。
王思聰的生日又叫「王的盛宴」，有一年傳出他砸台幣2億包下馬爾地夫七星級度假村，招待親友狂歡5天，在夜店更是灑錢不手軟，一晚開800萬黑桃A香檳王，眼睛都沒眨一下，而且他特別愛打賞直播主，緋聞女友名單一長串，包括《如懿傳》最美名妓張予曦、北京舞蹈學院校花豆得兒。
在王思聰金錢攻勢之下，也有網紅不為所動，就是女同志圈的頂級網紅孫一寧，去年她公開王思聰聊天截圖，只見王思聰低聲下氣地說「我今天去輸液了，輸的什麼液，想妳的夜」、「我這幾天都沒睡好妳知道嗎？每晚上都在想妳」、「妳都不知道心疼人的，我這幾天都沒休息好」、「讓我好好愛妳行不？讓我陪妳一起過日子好不？」，一連串的土味情話在網路上瘋傳，王思聰反稱是女方主動勾搭，發文抱怨「我不是舔狗」。
特別鍾愛網紅的王思聰，除了公開表示欣賞楊冪、和郭碧婷吃過飯之外，很少和演藝圈女明星傳出緋聞，原來這與他的擇偶條件有關係，「我覺得如果找個圈內的，女朋友的話，就會挺難的，反正像我這種大男子主義，我是一定不能允許的，跟別的男拍吻戲什麽的是吧，對，這方面。」