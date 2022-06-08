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台東旅宿｜台東第一間文青無人旅宿　自助式Check in、誠實商店便捷旅人

台東旅宿｜台東第一間文青無人旅宿　自助式Check in、誠實商店便捷旅人
台東旅宿｜台東第一間文青無人旅宿　自助式Check in、誠實商店便捷旅人

行遍天下旅遊網

2022-06-08 19:30:41

位置就在鐵花村旁，全台東第一間無人旅宿「旅人驛站日暮微旅」的開幕，讓台東的住宿風情充滿了文青簡約風格。

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從台東出發的連鎖旅宿品牌「旅人驛站」以接地氣並具有台東意象的旅宿而在當地打響名號，再推出的新品牌旅店「旅人驛站日暮微旅」以充滿年輕感的輕旅宿概念，用「微旅」的方式呈現。最有趣的當屬標榜著自助Check in的入房系統，只要在網路上預訂完成後，入住當天抵達門口，在自動機器內輸入相關資料、驗證身分證名後就能拿到入房密碼，使用密碼就能自在進出大門、房間，實際測試後，從抵達到拿到密碼不用5分鐘就能輕鬆Check in，相當的便捷與快速。

另外也因為強調無人旅宿，大廳1樓還提供「誠實商店」，旅人夜晚想解饞來點小食，直接拿取泡麵零食等、並自行投幣即可，一切的自助都讓旅行時光更能留給朋友與家人。

plus. 烏弄原生茶飲 鐵花店

就位於日暮微旅1樓的「烏弄原生茶飲鐵花店」，如其名的以原生原味茶葉為號招的飲品小舖，強調使用台灣在地原生茶葉、水果、無色素的白珍珠等原料，如招牌的名間鄉冬片仔入口喝得到喉嚨香氣與回甘，蜜桑椹鮮奶更是甜蜜吃得到桑椹的整顆果實。一旁的打卡牆也繪製了整個台東的景點圖樣，讓人可以在這裡小歇沁涼一下。



店家資訊

旅人驛站日暮微旅

地址：台東市中山路414號089-353-300

網址：www.traveller-inn.com/hotel.php?id=44

消費：雙人房2,200元起、漫旅四人房3,200元起、輕旅六人房1床700元起（均為一般平日價）

烏弄原生茶飲 鐵花店

地址：台東市中山路412號

電話：089-334-500

時間：10:00-22:00

FB：烏弄Unocha台東鐵花店

消費：名間鄉冬片仔25元、蜜桑椹鮮奶65元、柚粒金萱60元



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