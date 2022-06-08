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另外也因為強調無人旅宿，大廳1樓還提供「誠實商店」，旅人夜晚想解饞來點小食，直接拿取泡麵零食等、並自行投幣即可，一切的自助都讓旅行時光更能留給朋友與家人。
plus. 烏弄原生茶飲 鐵花店
就位於日暮微旅1樓的「烏弄原生茶飲鐵花店」，如其名的以原生原味茶葉為號招的飲品小舖，強調使用台灣在地原生茶葉、水果、無色素的白珍珠等原料，如招牌的名間鄉冬片仔入口喝得到喉嚨香氣與回甘，蜜桑椹鮮奶更是甜蜜吃得到桑椹的整顆果實。一旁的打卡牆也繪製了整個台東的景點圖樣，讓人可以在這裡小歇沁涼一下。
店家資訊
旅人驛站日暮微旅
地址：台東市中山路414號089-353-300
網址：www.traveller-inn.com/hotel.php?id=44
消費：雙人房2,200元起、漫旅四人房3,200元起、輕旅六人房1床700元起（均為一般平日價）
烏弄原生茶飲 鐵花店
地址：台東市中山路412號
電話：089-334-500
時間：10:00-22:00
FB：烏弄Unocha台東鐵花店
消費：名間鄉冬片仔25元、蜜桑椹鮮奶65元、柚粒金萱60元
這篇文章 台東旅宿｜台東第一間文青無人旅宿 自助式Check in、誠實商店便捷旅人 最早出現於 行遍天下旅遊網