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確診康復卻胸悶有咳　透過中藥調理和健康生活

確診康復卻胸悶有咳　透過中藥調理和健康生活
確診康復卻胸悶有咳　透過中藥調理和健康生活

健康醫療網

2022-06-08 19:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】隨著Omicron新冠病毒株造成的本土確診人數增加，康復後仍留有不適症狀的人數也跟著增長。36歲的吳小姐在5月初感染了Omicron病毒，現在已經陽轉陰康復，但仍會乾咳、胸悶與頭痛，持續了將近兩週，吃普拿疼與止咳藥仍不見好轉，生活與工作方面都大受影響。

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確診後身體不適  發炎症狀會持續

恩主公醫院中醫內科主任廖唯宇醫師表示，不少確診者在解除隔離一至兩週後身體仍有不適，大多有咳嗽、胸悶與喘、頭痛，乏力等症狀。因為Omicron病毒的特性在中醫來看主要是肺熱脾寒，而中醫的「熱」在西醫指的是發炎。

因此病人在罹病當下可能有明顯的喉嚨痛、咳嗽黃痰，且生病期間熱久傷陰、久咳傷氣，病人在康復後大多會轉為陰虛、氣虛的體質，肺陰虛便容易造成乾咳氣喘、胸悶，而頭痛則是身體的發炎反應還在。

養陰潤肺治療  緩解「腦霧」症狀

應對肺陰虛的狀況，廖唯宇醫師表示，治療以養陰潤肺為主，在中醫四診辨證後，通常會開立含有連翹、薄荷、桑葉、菊花等中藥材的桑菊飲，能幫助病人清熱、益氣、緩解乾咳的症狀，而病人也可以透過按摩風池穴、大椎穴，緩解頭痛。近期另一個被大家討論的後遺症「腦霧」。

研究期刊認為可能是新冠病毒損害腦神經細胞，造成病人常有注意力和記憶力減退、疲乏等症狀，也可以透過石菖蒲、鬱金等等的中藥，輔以針灸，幫助生活回到正軌。

染疫後中藥調理  飲食清淡睡好覺

儘管確診後有三個月的「無敵星星」，但染疫康復後多數人仍會因後遺症而感到身體不適，廖唯宇醫師提醒，身體不適應盡速就醫，若需服用中藥調理，建議透過合格的中醫師開立，並多休息、避免吃冰、熬夜、炸辣等重口味食物，不讓發炎傾向加重，加速體力恢復健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54024

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